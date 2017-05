Rennes : un salon de coiffure solidaire... et en plein air !

Un chapiteau blanc, des chaises et des miroirs : un vrai salon de coiffure s'est installé place de la République ce dimanche 21 mai. Une initiative de La Maison des citoyens de Rennes, pour permettre à des personnes démunies de venir se faire couper les cheveux.

Rosanne, la quarantaine, s'assied devant le miroir. Un geste qu'elle a presque oublié : "la faute à la rue et puis il y a aussi un peu de négligence", explique-t-elle. Et dans la rue, la santé, l'hygiène se dégradent très vite. Audrey, l'une des 5 coiffeuses, est bien embêtée avec les cheveux de Rosanne : "je ne peux pas couper là-dessus, c'est trop emmêlé", déplore-t-elle, "je vais devoir couper assez court". Rosanne hésite un peu, mais se résigne. "Je n'ai pas trop le choix, je ne peux pas rester comme ça !". Les deux femmes passent un marché en rigolant : "tu essayes de m'en laisser quand même une petite longueur ?" supplie Rosanne en rigolant. Elle espère y voir un nouveau départ : "c'est très important, j'ai ma dignité", lance-t-elle, "avant j'allais toutes les semaines chez l'esthéticienne, j'avais les moyens, mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans la rue et vous ne pouvez plus vous permettre tout cela", explique-t-elle.

"Avant j'allais toutes les semaines chez l'esthéticienne, j'avais les moyens", explique Rosanne, "mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans la rue". © Radio France - Théo Hetsch

A côté Ibrahim coupe lui très court, au millimètre. Il vit dans un squat à la poterie depuis un mois. Lui aussi espère ressortir de là avec de nouvelles ambitions : "ça fait partie d'une reconstruction", raconte l'homme d'une trentaine d'années, "pour aller se présenter à quelqu'un pour un boulot ou un logement, il faut être présentable et avoir un peu confiance en soi, donc ça fait vraiment du bien".

C'est un vrai besoin. Il y a la queue devant le salon de coiffure en plein air. Un salon festif, il y a l'accordéon, de quoi boire et manger. "On avait l'habitude de voir ces personnes dans nos autres actions", explique Sadia, membre de la Maison des citoyens, qui organise l’événement. "Quand on a lancé l'idée, on a eu très vite des retours de coiffeurs rennais volontaires pour participer", raconte-t-elle, "le réveil citoyen est vraiment en marche, il faut juste proposer aux gens des idées, des projets pour s'investir et ensuite toute la bienveillance arrive". "Le vivre-ensemble, ce n'est pas qu'un mot, qu'une expression vide", assure-t-elle, "on montre que c'est réel et possible". Et ça a tellement bien marché que la Maison des citoyens prévoit un nouveau salon de coiffure solidaire dans un mois, le 25 juin prochain.

Pour un certain nombre d'entre eux, c'est une bouffée d'oxygène. La maison des citoyens a organisé un salon festif, avec l'accordéon et de quoi boire et manger. © Radio France - Théo Hetsch

Un échappatoire bienvenu pour les personnes sans-abri, ou fortement démunies. Ils sont près d'une cinquantaine à s'être fait couper les cheveux. Mais un échappatoire court, trop court. Beaucoup dormiront dans la rue encore cette nuit.