Rennes : une journée pour parler laïcité à l'hôpital

Comment réagir face à un patient qui ne veut pas être soigné par une femme ? Ou face à un membre du personnel qui porte une croix ou un voile ? Toutes ces questions étaient sur la table ce mardi 2 mai à l'EHESP à Rennes. Une journée de séminaire était inaugurée sur la laïcité dans le milieu médical.

Alexandra et Karine discutent devant l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) avant d'entrer en formation. Elles sont cadres dans des hôpitaux. Elles ont déjà dû régler des questions de laïcité dans leurs services : "Un des agents recrutés récemment, qui venait dans les premiers jours totalement normalement, s'est mis à venir avec une croix visible autour du cou, raconte Karine, cadre dans un hôpital du sud de la France, c'est délicat à gérer" explique-t-elle.

Il n'y a pas besoin de changer la loi de 1905, elle répond pleinement aux problèmes d'aujourd'hui - Jean-Louis Bianco, aujourd'hui président de l'observatoire de la laïcité

Beaucoup de cadres sont là. Des étudiants aussi. Après une conférence d'ouverture réalisée par l'ancien ministre Jean-Louis Bianco, aujourd'hui président de l'observatoire de la laïcité, les 400 personnes se répartissent dans des ateliers thématiques : "afficher ses convictions religieuses au sein d'un service de l'Etat", ou encore "existence d'espaces dédiés au culte au sein d'un établissement médico-social public". Le refus d'être soigné par un agent du sexe opposé est aussi posé. Objectif de la journée : discuter de cas pratiques pour mieux gérer ces questions et adapter le management.

Peut-on par exemple installer une crèche dans un hôpital ?

"Après tout, ça a un rapport avec l'histoire culturelle aussi, ce n'est pas qu'un élément du culte", avance l'une des participantes. Mauvaise réponse : selon l'observatoire de la laïcité, "toute présentation religieuse de la crèche traduisant une préférence du service en question, serait un manquement à l’obligation de neutralité du service public en question". Une exception cependant : si la présentation de la crèche relève d'une exposition ou d'un particularisme local (par exemple la tradition des santons en Provence).

"Il y a plus de question sur le fait religieux, mais pas forcément plus de problèmes" assure Jean-Louis Bianco, président de l'observatoire de la laïcité depuis avril 2013 © Radio France - Théo Hetsch

Autre cas pratique : comment réagir face à un employé qui porte une croix autour du cou ?

"Sur son temps de travail, il peut la garder, mais il doit la cacher sous ses vêtements", tente une autre participante. Exact : les agents publics ne doivent ni marquer une préférence pour un culte, mais aussi "ne pas laisser supposer un tel comportement [...] par la présence de signes à caractère religieux".

Les questions sont multiples. Les professionnels se posent de plus en plus de questions. Jean Louis Bianco est président de l'observatoire de la laïcité : "il y a une préoccupation beaucoup plus grande autour du fait religieux mais pas forcément plus de conflits, explique-t-il, il n'y a qu'une laïcité, qui est le produit de l'histoire notamment de la loi de 1905, et qui est le produit du droit". Selon lui, "il n'y a pas besoin de changer la loi", comme le demandent plusieurs candidats à la présidentielle, "elle répond pleinement aux problèmes d'aujourd'hui".

Et pour être particulièrement clair, l'observatoire a publié un guide de laïcité dans tous les hôpitaux