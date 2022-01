Rennes : une soirée du Nouvel an 2022 très calme dans les bars du centre-ville

Festif mais loin de l'euphorie d'un réveillon classique. Dans les rues et les bars de Rennes, le passage à l'an 2022 aura été plutôt calme. "Il n'y a pas un chat, c'est le cas pour le peu de bars qui sont ouverts", constate Benjamin, barman de métier et venu passer le réveillon avec ses amis en centre-ville.

Thomas lui a commencé la soirée avec une dizaine de copains dans un appartement. Sur un coup de tête ils ont décidé de fêter le passage à minuit dans un bar de nuit. Même s'ils ont eu du mal à trouver. "Il y a pas mal de bars qui sont fermés, ici c'est le premier qu'on a trouvé ouvert."

Interdit de danser

La fête se fait en petit comité pour d'autres, comme Vincent et ses trois amis, séparés des autres à cause de cas contacts et positifs au coronavirus. "On est en petit nombre, c'était l'occasion de faire un tour en centre-ville." Changement de plans aussi Grégoire, Johan et Ewen, trois amis de lycée. "On devait aller en Espagne, ça n'a pas pu se faire à cause des décisions gouvernementales. Finalement on s'est rabattu sur Paris mais pareil, trop compliqué avec la crise sanitaire. On pensait aller au ski mais finalement on se retrouve dans un bar à Rennes."

Un panneau à l'entrée de l'établissement rappelle qu'il est interdit de danser dans le bar, sur décision préfectorale. © Radio France - Evan Lebastard

Pas de quoi leur gâcher la fête. Même si les restrictions sont quand même frustrantes pour Cassandre, "c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas danser." Un panneau à l'entrée de l'établissement et des pictogrammes partout dans le bar rappellent la règle.