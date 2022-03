Rennes : une soixantaine de manifestants réclament des solutions d'hébergement pour les migrants

Une soixantaine de personnes, se sont réunies mercredi midi devant la préfecture d'Ille et Vilaine.. Un rassemblement à l'appel de l'inter-organisation de soutien aux personnes exilées, pour réclamer une solution d'hébergement pour les migrants accueillis sur Rennes. Aujourd'hui, ils seraient près de 130, hébergés notamment sur le campus de l'université de Rennes 2, mais aussi au gymnase de la poterie, où vivent de nombreuses familles.

Aujourd'hui, les migrants sont hébergés sur le campus de Rennes 2 ou encore au gymnase de la poterie. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Tous les ans c'est le même problème", explique Camille, d'Utopia 56. "Alors le problème fondamental, c'est la régularisation des personnes, pour qu'elles puissent accéder à un travail et un logement et dans ce cas, elles seraient autonomes et on n'aurait pas à mettre des matelas pour les loger."

La crainte d'un nouveau campement des Gayeulles

Sauf qu'aujourd'hui, ces migrants, déboutés ou non du droit d'asile, n'ont pas de solution : "Tout bouchonne. Au 115 il n'y a pas de place, dans les CADA, on voit bien que ça bouchonne aussi parce que les primo arrivants, ils attendent des fois un mois et demi. et pendant ce temps là, ils ne sont pas hébergés. Les personnes qui sont déboutées alors qu'elles sont venues pour des raisons précises et qui ont expliqué à l'Ofpra leur histoire, on ne les a pas entendues."

Les manifestants réclament des solutions d'hébergement. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les militants réclament aux collectivités de prendre leurs responsabilités. " Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, mais ils sont dehors et ils ont des enfants. Ils sont ici, ils resteront ici. Donc a quoi on joue, à dire on va les débouter, on ne les héberge pas", poursuit Camille. " Il faut qu'on ferme ce gymnase, sinon ça va durer encore quelques mois et on va droit au tentes, et les Gayeulles, une fois, deux fois, on ne recommence pas la même chose cet été." En effet, à l'été 2021, plusieurs dizaines de migrants sont restés plusieurs mois sous tentes, au parc des Gayeulles.