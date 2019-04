Rennes : Gérard, handicapé, verbalisé pour stationnement gênant...sur une place pour handicapés

Rennes, France

Une amende pour stationnement gênant qui passe mal. Un habitant de Mordelles (Ille-et-Vilaine) a été verbalisé samedi 30 mars à Rennes. Gerard est en invalidité à cause de problèmes aux os.

Une amende de 35 euros

Samedi matin, le temps d'accompagner son ami au travail, il se gare sur l'emplacement réservé aux handicapés devant la mairie de Rennes. Une heure plus tard, de retour à son véhicule il constate alors un papier déposé sur son pare-brise.

"On m'a verbalisé avec une étiquette hors emplacement, une demande de mise en fourrière et une phrase écrite à la main qui me demandait de stationner devant le panneau. J'ai vu l'agent qui m'a dit que je ne laissais pas assez de place à côté de ma voiture. Il a aussi affirmé que je devais m'estimer heureux parce qu'il aurait pu me mettre une amende de 135 euros au lieu de 35 euros," confie Gérard.

Aucun marquage au sol

Blessé et en colère, Gerard rentre chez lui. Il va payer son amende mais il ne veut pas en rester là et demande un rendez-vous avec la maire. D'après la police municipale, le quinquagénaire était stationné hors emplacement. Un cliché le prouverait. Seul souci, il n'y a aucun marquage au sol pour délimiter cette place, aucun logo non plus, seulement un panneau mal centré et même un arbre qui gêne l'ouverture de la porte passager.

La place de stationnement incriminée. - Google Street View

Gildas Piquet, le directeur de la voirie à la mairie de Rennes reconnait que l'emplacement n'est pas aux normes mais il ajoute : "la mise en conformité n'est obligatoire qu'à l'occasion de travaux de réaménagement. Il est possible que cet emplacement existant depuis plusieurs années n'ait pas été mis en conformité avec les normes récentes."

La ville va se pencher sur le problème

Le directeur de la voirie promet de se pencher très vite sur la situation de Gérard et sur les possibilités d’aménagement de la place de parking. La ville rappelle par ailleurs qu'elle respecte la législation avec plus 2% des places de stationnement accessibles aux handicapés.