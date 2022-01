Renouvellement de carte d'identité ou de passeport : à Lorient, quatre mois d'attente

Vous devez passer un examen en juin ? Vous avez un voyage à l'étranger prévu cet été ? Vérifiez la validité de vos papiers d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) et si besoin, déposez vos demandes dès maintenant. La mairie de Lorient fait savoir que les délais d'obtention, entre le premier rendez-vous et la délivrance du titre, sont actuellement de plus de quatre mois.

à lire aussi Les délais explosent pour renouveler une carte d'identité ou un passeport