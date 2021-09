Renouvellement urbain : à quoi ressemblera le quartier Fourches-Charcot-Spanel

"Depuis la création de Cherbourg-en-Cotentin, ce quartier se trouve désormais au coeur de la commune nouvelle". Ces propos sont ceux du maire de Cherbourg, Benoît Arrivé, ravi de pouvoir annoncer l'entrée dans la phase active du vaste projet de renouvellement du secteur urbain des Fourches-Charcot-Spanel. Car ce quartier en a besoin. "Il est aujourd'hui encore enclavé, replié sur lui-même avec un habitat qui doit être revalorisé". C'est le double enjeu de ce programme : ouvrir ce quartier sur le reste de la ville et attirer de nouvelles population en requalifiant l'habitat et les espaces publics pour atteindre une meilleure mixité sociale. Et pour cela, pas moins de 50 millions d'euros vont être mobilisés, financés par les collectivités (ville, agglomération, région), l'Etat (au travers de l'agence nationale pour la rénovation urbaine), et les différents offices HLM présents sur ce territoire. Le programme va débuter en 2022.

Démolitions, réhabilitations et reconstructions

Le programme prévoit notamment une série de démolitions de logements aujourd'hui inadaptés aux attentes des habitants. 141 logements vont disparaître et seront notamment remplacés par quelque 154 nouvelles constructions. Et bien sûr, les réhabilitations porteront sur quelque 264 habitations afin de les mettre aux normes actuelles en matière de dépenses énergétiques, de confort et d'agrément de vie. "Nous allons produire différents types de logements, plus individuels, ou des petits collectifs, pour que chacun puisse trouver le logement qui lui convient et que ce quartier qui dispose de nombreux équipements attire de nouveaux venus tout en conservant ses habitants historiques", souligne Sébastien Fagnen, maire délégué de Cherbourg-Octeville, et vice président de l'agglomération du Cotentin. Dans ce cadre, la mairie compte d'ailleurs reconstruire une nouvelle crèche dans ce quartier avec des places d'accueil supplémentaires.

Conserver le patrimoine historique de la ville

Dans ce programme, pas moins de 10 millions d'euros seront investis dans l'amélioration des espaces publics, qu'il s'agisse des voies de circulation, des places et des espaces verts. Et puis pas question de faire table rase du passé. Ainsi, le patrimoine architectural de la rue du Docteur Caré, est préservé. Sur les 20 maisons bientôt centenaires qui bordent cette rue, 16 seront conservées, rénovées et agrandies par le bailleur social SA HLM du Cotentin. Il s'agit des premiers logements sociaux construits à Cherbourg entre 1922 et 1924.

Les maisons de la rue Docteur Caré seront conservées et rénovées. Il s'agit des premiers HLM de Cherbourg. © Radio France - Benoît Martin

Ce vaste chantier va s'étaler sur plusieurs années et c'est d'abord par une phase de concertation avec les habitants qu'il va débuter. Tous les locataires impactés par des destructions ou des réhabilitations nécessitant qu'ils libèrent leur logement, seront relogés le temps des travaux en tenant compte de leurs attentes. Une opération qui devra être achevée fin 2023 pour permettre le début des démolitions en 2024.

Enfin, à l'occasion de la présentation de ce projet, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a indiqué que la municipalité cherchait à devenir propriétaire du parc de l'espace René Lebas, avec l'ambition d'ouvrir le mur d'enceinte qui sépare l'ancien hôpital maritime du quartier Charcot-Spanel. Avec toujours le même objectif : ouvrir le quartier sur le reste de la ville.

Vue du quartier après travaux (au premier plan, l'arrière de l'hôpital maritime). - Mairie de Cherbourg-en-Cotentin