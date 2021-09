Rénovation de l'habitat : plus de 320 chantiers aidés dans l'agglomération de Saint-Lô en un an et demi

A Saint-Lô, rue du Neufbourg, un immeuble vacant depuis deux ans est en train d'être réhabilité dans le cadre de l'OPAH de Saint-Lô Agglo : six logements et un local professionnel seront créés.

Un immeuble historique de 450 mètres carrés en cours de réhabilitation en plein centre de Saint-Lô : ce lundi 6 septembre, le préfet de la Manche, le président du Département, les élus locaux et régionaux ont visité ce chantier jugé "emblématique" des opérations de rénovation impulsées actuellement à travers l'OPAH, l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat de Saint-Lô Agglo qui est en cours jusqu'en 2025 mais aussi dans le cadre du dispositif national "Action Coeur de ville".

L'objectif c'est de rénover l'habitat ancien et vacant, pour renforcer l'attractivité des centres-bourgs afin qu'il y ait plus d'habitants et que cela profite aussi aux commerces locaux. Les différentes collectivités et l'Etat apportent de nombreuses subventions, allant parfois jusqu'à 50% du coût total.

L'agglomération saint-loise qui s'est fixée comme objectif de rénover plus de 1000 logements en 5 ans, se dit "très satisfaite" du démarrage de cette Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Depuis le lancement en mai 2020, 326 logements privés ont été rénovés - dont 32 logements vacants - ce qui représente plus de 4 millions d'euros d'aides mobilisées. Et au total, 1671 porteurs de projets ont pris rendez-vous pour se renseigner sur les aides apportées.