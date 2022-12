Rénovation du centre ancien de Rennes : l'accent sera mis sur le thermique et l'énergétique

Rennes veut poursuivre son programme de rénovation du centre ancien. Une troisième phase est en préparation pour aller jusqu'en 2030. Il s'agit de remettre en état les immeubles anciens à pans de bois. Une mission confiée à Territoire public, dont nous recevrons Mélanie Barchino, la cheffe de projet en charge du centre ancien.

Que prévoit cette prolongation de programme de rénovation du centre ancien ?

Mélanie Barchino : On entre aujourd'hui dans une troisième phase avec la décision du conseil municipal de la ville de Rennes, lundi soir. L'objectif, c'est de poursuivre les actions menées depuis 2011 pour réhabiliter les immeubles dégradés du centre historique de Rennes. À travers ces actions, l'objectif est de traiter 100 immeubles complémentaires. On a aujourd'hui traité 250 immeubles depuis 2011. Et l'objectif est de les traiter sous différents aspects, à la fois des objectifs liés à la mise en sécurité des immeubles, puisqu'on a des grosses problématiques de désordres structurels, par exemple sur les immeubles en pans de bois.

Cette rénovation va donc très lentement parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre ?

Oui, tout à fait. On constate qu'on a à peu près sept ans d'animation, de copropriétés, parce que c'est là aussi le sujet, sur le centre ville de Rennes, on a 90% de copropriétés privées. Donc ça veut dire qu'il faut mettre d'accord plusieurs propriétaires, les convaincre ou les mobiliser pour les inciter à voter un programme de travaux qui va être lourd puisqu'il va répondre à des enjeux de mise en sécurité incendie. Parfois il y a des remembrements de logements, parfois des démolitions aussi de bâtiments. Donc cela nécessite de la négociation, du temps et puis beaucoup de pédagogie.

Pour cette troisième phase, vous allez mettre l'accent sur la rénovation thermique ?

Tout à fait. En fait, on poursuit les enjeux historiques de l'opération, à savoir la mise en sécurité des immeubles, la préservation du patrimoine, la lutte contre l'habitat indigne. Mais on vient en effet accélérer un petit peu les choses sur l'enjeu énergétique et thermique, en proposant une animation un peu spécifique sur ce volet là, à intégrer dans les programmes de travaux. Rennes Métropole met en œuvre des aides financières pour accompagner les propriétaires.

C'est possible de faire mieux sur ces immeubles qui sont très anciens ?

Alors c'est toute la complexité. Parce qu'il faut articuler le caractère patrimonial de ces immeubles et les attentes nationales en matière d'amélioration énergétique. Mais c'est vraiment un gros travail qu'on ouvre aujourd'hui. On pense qu'il y a en effet des pistes d'amélioration, mais là, tout le travail est encore à construire. Dès maintenant.

Après les effondrements à Lille il y a quelques semaines, la ville de Rennes a une vigilance particulière ?

On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de risque aujourd'hui puisqu'on a quand même un grand nombre d'immeubles dégradés. Pour autant, la ville de Rennes intervient quand même depuis 2011. Donc on a des fiches sur les bâtiments et on a un niveau de connaissance qui est relativement important. Pour autant, on prend encore aujourd'hui des arrêtés de péril pour sécuriser les occupants de certains immeubles. Parce que derrière les doublages, parfois, on ne voit pas la réalité de la structure et de l'état structurel du bâtiment et on se rend compte qu'il y a des grosses pathologies.

Dans ce programme de rénovation, il y a eu déjà beaucoup de travail dans la rue de la soif, ou la rue Saint-Michel ?

Oui, on travaille vraiment sur deux gros secteurs prioritaires : la rue Saint-Georges et la rue Saint-Michel. Sur cette dernière, on intervient sur 87 % des immeubles et on a acquis un peu plus de 40 % des locaux commerciaux également de cette rue, dans une logique de réhabiliter.