Rénovation énergétique : Coutances Mer et Bocage fait la chasse aux arnaques

La communauté de communes Coutances Mer et Bocage appelle ses habitants à la prudence : des sociétés peu scrupuleuses proposent des travaux de de rénovation énergétique à des prix astronomiques. Une dame de 83 ans en a été victime à Agon-Coutainville.

La communauté de communes Coutances Mer et Bocage alerte après plusieurs cas d'arnaques à la rénovation énergétique sur son territoire

Certaines entreprises peu scrupuleuses sévissent dans la Manche. Elles profitent du système des aides à la rénovation énergétiques pour mettre au point des arnaques et forcer les gens à s'engager pour des travaux dont ils n'ont pas besoin. En cette fin janvier, la communauté de communes Coutances Mer et Bocage (CMB) appelle ses habitants à la plus grande vigilance. Ses services ont été alertés par une habitante d'Agon-Coutainville à la mi-janvier. "Elle est venue nous voir sur conseil d'une amie", explique Cécile Holman, chef de projet climat-énergie à la CMB.

Des entreprises peu scrupuleuses du Calvados

En octobre 2021, cette dame de 83 ans a reçu la visite de deux hommes . Dans son témoignage, la retraitée indique que les deux malfaiteurs "portaient autour du cou un ruban indiquant "partenaire d'EDF". Sous prétexte de vérifier des travaux d'isolation qui avaient été réalisés chez elle récemment, un des employés d'une entreprise basée dans le Calvados a "réussi à la convaincre par un discours mensonger et insistant", explique la CMB. "Ils lui ont dit de remplacer sa chaudière au fioul, en parfait état, installée il y a seulement trois ans, par une pompe à chaleur", résume Cécile Holman. Bilan : l'habitante de 83 ans a signé un bon de commande d'un appareil de 18.000 euros, soit quasiment le double d'une pompe à chaleur sur le marché. "Mais on pense que pour une victime qui vient nous voir, il y a dix personnes qui ne le font pas : il y a parfois un sentiment de honte, de culpabilité, mais tout le monde peut se faire avoir", confie Cécile Holman.

Ces entreprises se permettent d'aller directement chez les gens. Ils viennent à deux, restent trois heures, ça peut être impressionnant pour les personnes - Cécile Holman, chef de projet climat-énergie à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage

La victime s'est rapprochée de la conseillère spécialisée en rénovation énergétique à Coutances Mer et Bocage et a monté un dossier contre cette entreprise, avec l'aide de l'association de consommateurs UFC Que choisir. Comme elle s'y est pris à temps, elle n'aura rien à payer. "On est dans le lavage de cerveau. Ils jouent sur plusieurs tableaux psychologiques", note Delphine Fournier, vice-présidente de la CMB en charge de l'habitat.

Un fond de vérité et un gros mensonge

"Ce sont des commerciaux aux méthodes très violentes, et qui n'y connaissent rien. Il y a toujours un fond de vérité pour un gros mensonge : _ils prennent appui sur l'actualité_, comme les diagnostics thermiques. La quasi totalité des arnaqueurs qui sévissent dans ce domaine dans la Manche vient de la région caennaise", explique Jacky Hébert, le président d'UFC Que choisir dans la Manche. Certains reviennent chez d'anciennes victimes. En 2021, sur la quarantaine de litiges concernant des travaux immobiliers traités par l'antenne manchoise, la moitié porte sur la rénovation énergétique.

Ces malfaiteurs surfent sur les nouvelles règles pour les chaudières au fioul. A partir du 1er juillet 2022, si vous souhaitez remplacer votre chaudière au fioul, vous devrez opter pour un mode de chauffage moins polluant (pompe à chaleur, chaudière bois, etc.). "Mais les chaudières au fioul ne sont pas interdites en 2022 ! Si elles tombent en panne et peuvent être réparées, même après le 1er juillet, c'est bon", précise Cécile Holman.

Quelques conseils pour éviter les arnaques