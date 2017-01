Rénovation urbaine : les grands chantiers d’Ajaccio

François Pupponi a distribué des bons points au maire d'Ajaccio et à ses équipes. Le président de l'Agence Nationale pour l'Aménagement Urbain, en visite dans la cité impériale, a passé en revue les investissements réalisés avec les crédits alloués par l'ANRU, pour la période 2009-2018.

Deux ans. Voilà le temps qu’il reste à Ajaccio pour mener à bien les différents projets étudiés et financés en partie par l’agence nationale pour l’aménagement urbain (ANRU). Le président, en visite dans la cité impériale a pu faire le tour des différents chantiers engagés ou réalisés. François Pupponi a notamment porté une attention particulière aux quartiers des Cannes et des Salines où les travaux ont débuté en août dernier. Parmi les réalisations, la maison de quartier des Cannes, financée à hauteur de 6% par l’ANRU. Un quartier où d’autres efforts sont mis en œuvre pour aboutir entre autre à son désenclavement. « Le cul de sac, les gens ne l’acceptent plus ».

Ces travaux de rénovations sont importants. Ils profitent également aux propriétaires et bailleurs sociaux. En contrepartie de cette rénovation faite avec des fonds publics, il n’est pas exercé d’augmentation de loyer à par ailleurs indiqué François Pupponi.

Dans le quartier des Salines, les 30M€ de l’ANRU ont permis l’ouverture d’une nouvelle école en 2012 et de prévoir la construction d’un deuxième établissement en 2018.

Autre dossier à l’étude : celui du désenclavement des jardins de l’empereur. Un dossier sur lequel le président de l’ANRU porte une attention particulière.

« Le taux de consommation des crédits est bon »a affirmé le président de l'ANRU. Sur 120 M€ inscrits dans le contrat 2009 – 2018, plus de 100 M€ ont été consommés, soit près de 90% des crédits alloués. Ce dont se satisfait Stéphane Sbraggia, le premier adjoint au maire d’Ajaccio.