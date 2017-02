Rénovation urbaine : suite de l'opération sur trois quartiers clermontois

Clermont-Métropole poursuit sa mutation. Depuis 2006, plus de 200 opérations ont été réalisées dans le cadre de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Ce jeudi, un nouveau programme est lancé. Trois quartiers clermontois en bénéficient : les Vergnes, la Gauthière et Saint Jacques.

Le renouvellement urbain, un travail de longue haleine. A Clermont-Ferrand, un programme ANRU est mis en oeuvre en 2006 sur six quartiers de l'agglomération. 222 opérations sont financées, dont la ligne de tramway. Aujourd'hui, un deuxième volet est lancé, toujours en partenariat avec l'Etat et l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Une enveloppe de 11,8 millions d'euros est prévue pour redynamiser trois quartiers : les Vergnes, la Gauthière et Saint Jacques. Objectif : transformer ces quartiers pour qu'ils trouvent leur place à l'échelle de la métropole.

Les habitants invités à donner leur avis

Le processus commence avec une phase de concertation obligatoire : 18 mois de discussion avec les habitants des secteurs concernés. A partir du mois de septembre, des "conseils citoyens" permettront aux uns et aux autres de s'exprimer, de dire ce qu'ils attendent pour leur quartier. A Saint Jacques, on anticipe, avec l'ouverture dés la fin mars d'un "espace d'information" au centre socio-culturel Georges Brassens.

Rénovation urbaine et désenclavement

Ce programme va permettre de rénover des bâtiments et de désenclaver des secteurs. "Le logement, c'est une priorité aux Vergnes" explique Fatima, de la CLCV, une association de consommateurs. Les habitants qui viennent à ses permanences parlent d'appartements mal isolés et ils se plaignent du froid. Mais ils comptent aussi sur une nouvelle maison de quartier et sur un vrai centre commercial. "Les Vergnes ne doivent plus être un cul de sac au bout de la ligne du tram" souligne le président de la métropole, Olivier Bianchi. Sur le plateau Saint Jacques, où la "Muraille de Chine" et les logements de l'Allée des Dômes seront carrément détruits, un accompagnement social des habitants va être mis en place dés cette année, en vue de leur relogement. Un protocole vient d'être négocié entre Logidôme et les représentants des locataires. Saint Jacques, qui compte 90 % de logements sociaux, doit évoluer vers plus de mixité sociale et se raccorder à l'hyper-centre de Clermont. A la Gauthière, il faut ouvrir le quartier à l'ouest pour profiter notamment de la mutation de Cataroux et des Pistes.