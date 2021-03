Rénover un sous-sol de A à Z : le Squat'Ados des jeunes de Châtelus-Malvaleix récompensé

Pas facile d'être jeune en 2020 ou 2021, y compris quand on habite à la campagne. Les jeunes de la communauté de communes des Portes de la Creuse en Marche viennent de remporter un prix après un appel à projet de la MSA intitulé "Mieux vivre en milieu rural". Ils vont recevoir 1000 euros pour aménager un local rien que pour eux à Châtelus-Malvaleix. Le lieu s'appelle le Squat'Ados. Il existe déjà, sur la place de l'église, mais les collégiens vont entièrement rénover le sous-sol.

C'est Antoine, 13 ans, qui a eu l'idée : "Un jour, j'ai vu cette porte, et j'ai voulu la voir, sans avoir l'autorisation (rires). Je suis descendu et j'ai trouvé un trésor caché." Pour l'instant, les murs sont en parpaings, et il y a beaucoup de travail : rangement, peinture et décoration. "On a déjà tout nettoyé", sourient Antoine et Herry.

La quinzaine de jeunes de 11 à 17 ans va même jusqu'à faire des plans en 3D de leur futur lieu de vie, sur un logiciel. "On a prévu une salle cinéma, une salle jeux vidéos, et là des fauteuils et une batterie", détaille Thadd, 13 ans.

"C'est eux qui vont choisir leurs meubles et gérer l'argent obtenu, c'est un gros projet du début à la fin", souligne Géraldine, l'une des animatrices. En plus du prix de la MSA, le projet a reçu une coquette subvention de 4600 euros de la CAF et de la DDCSPP.

Ce local sera plus qu'un endroit où s'organisent des tournois de console, explique Benoît Paris, le directeur du Squat'Ados : "A l'adolescence, il y a certains jeunes en rupture totale avec l'école ou leurs parents. On se préoccupe beaucoup des jeunes de banlieue, mais on se préoccupe peu des jeunes du milieu rural."

Certes, ils sont bien moins visibles, car moins nombreux, "mais ils ont des situations sociales et culturelles parfois compliquées", poursuit l'animateur. "C'est important qu'ils aient un local un peu refuge et où ils peuvent construire des projets." Ils espèrent finir les travaux d'ici le mois de juin pour avoir un Squat'Ados de rêve cet été. Un mini-bus va récupérer les jeunes de Châtelus-Malvaleix, Genouillat, Bonnat voire des communes alentours pour les y amener.