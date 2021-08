Rentrée 2021 : la vaccination débute jeudi dans six lycées de l'académie de Limoges

Il y a quelques jours, les annonces d'un nouveau protocole sanitaire avaient été faites par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer. Il parlait alors d'un protocole de niveau 2, où les cours se font en présentiel et où à chaque contamination, la règle reste la fermeture de la classe pour sept jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce protocole sera bien entendu appliqué dans tous les établissements de l'académie de Limoges. Comme d'ailleurs la vaccination, qui sera accessible à proximité de plusieurs lycées. Et cela commencera "dès jeudi (2 septembre), jour de la rentrée", explique la rectrice de l'académie Carole Drucker-Godart. "Chaque établissement scolaire est appareillé à un centre de vaccination. Dès jeudi, six lycées de l'académie débuteront la vaccination pour les élèves qui ont plus de 16 ans, puisque pour eux, il n'y a pas besoin d'autorisation parentale" souligne-t-elle.

24 300 élèves à vacciner

Parmi les six lycées "pilotes", on trouve ceux qui accueillent le plus d'élèves, comme le lycée Limosin à Limoges, Pierre-Bourdan à Guéret, ou encore Georges-Cabanis à Brive. Trois lycées professionnels sont dans la boucle également : le lycée des métiers des travaux publics d'Egletons, le lycée Jean-Monnet de Limoges et le lycée Delphine-Gay à Bourganeuf.

Dès la semaine du 6 septembre, une fois les autorisations parentales récoltées, les lycées pourront vacciner les 12-17 ans. Ce dispositif est prévu originellement pour durer jusqu'à six semaines, mais la rectrice n'exclut pas la possibilité de le réduire. "Il y a une bonne adhésion à la vaccination" estime-t-elle, "car beaucoup d'élèves se sont déjà vaccinés pendant l'été". Selon l'académie de Limoges, environ 24 300 élèves restent à vacciner sur les trois départements (Haute-Vienne, Corrèze et Creuse).