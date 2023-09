Rentrée : À Perpignan plus qu'ailleurs les parents fuient l'enseignement public

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 40% des élèves de collège à Perpignan étudient dans un établissement privé. Un taux qui dépasse la moyenne nationale qui plafonne à 21,5 %. Dans les Pyrénées-Orientales, et à Perpignan particulièrement, une véritable fuite vers l'enseignement privé s'organise. Comment expliquer ces chiffres ? Pourquoi l'éducation publique ne séduit pas ? Quels sont les bénéfices de ces collèges et écoles privés dans l'apprentissage ?

La réputation d'abord

Dans un quartier populaire de Perpignan, Sophie et son mari élèvent Mathéo. Il est aujourd'hui au collège dans un établissement privé catholique réputé de la ville, et au-delà. Il y a passé, pour l'instant, l'essentiel de sa scolarité. Pourtant ses parents ne sont pas croyants. Eux-mêmes ont suivi un enseignement laïc dans une école publique. "Pour moi le privé c'était dédié aux propriétaires terriens, aux gens aisés financièrement", expose d'abord Sophie. Une rencontre a fait changer d'avis à ce couple.

Au départ, ils ne se posent pas de question. Lorsque Mathéo a été en âge d'être scolarisé, ils ont commencé à regarder la réputation de leur maternelle de secteur. "On a vite compris que c'était un établissement classé comme difficile", poursuit cette maman.

Un an avant de commencer une scolarisation, le couple se balade avec leur fils dans un square du quartier. Un petit garçon porte une plaie à la lèvre. Ils demandent alors au papa ce qu'il est arrivé à son fils. "Il nous a répondu que deux jours après la rentrée des classes, l'enfant en bas âge avait reçu un coup-de-poing d'un de ses camarades à l'école. A ce moment-là notre décision s'est arrêtée : il ira dans le privé", raconte Sophie.

"Ghetto scolaire" et stratégies d'évitement

Un phénomène étudié depuis longtemps par les sciences humaines. David Giband est enseignant-chercheur à l'université de Perpignan en géographie urbaine et sociale. L'universitaire, souvent sur le terrain, parle d'un sentiment de "ghetto scolaire" exprimé par ses interlocuteurs.

"Les acteurs de l'éducation eux-mêmes utilisent ce mot très péjoratif. Pour y échapper, les parents mettent en place de nombreuses stratégies d'évitement de la carte scolaire", ajoute-t-il. Les enfants choisissent des options spécifiques pour choisir leur établissement. Les parents jouent l'atout "rapprochement familial" avec les grands-parents ou le frère ou la sœur scolarisé ailleurs. Souvent, ils font le choix de payer pour un enseignement dans une école privée. La tendance s'accentue, surtout à Perpignan.

Le privé ce n'est pas que pour les riches

Et contrairement aux idées reçues de Sophie au départ, l'école privée catholique se démocratise. Selon David Giband : "historiquement l'école privé catholique n'est accessible qu'aux classes socioéconomiques élevées. Mais depuis les années 80 et après la crise économique ce sont les classes moyennes qui ont mis leurs enfants dans le privé. **Aujourd'hui, les classes populaires suivent ce mouvement". D'autant que pour un seul enfant à charge, avec deux salaires même au SMIC, l'enseignement privé est devenu abordable. "Il faut en moyenne, sans compter la cantine, entre 60 et 100 euros par mois", détaille le chercheur. Un budget qui prend la forme d'un investissement pour l'avenir.

Sophie appuie ces conclusions : "ce n'est pas du tout une dépense que nous remettons en question, même si je sais bien que pas tout le monde ne pourrait en dire autant". Elle reconnaît aussi qu'il y a une forme d'entre-soi, surtout que son fils y est scolarisé depuis la maternelle. Elle a vu aussi arriver en sixième de nombreux enfants venus d'un cursus public.

"Il n'y a pas que des gens qui roulent en Porsche devant l'entrée du collège", souligne-t-elle. Elle ajoute : "J'ai retrouvé dans l'école privée de mon fils, l'école publique de mon enfance." En effet, de nombreux efforts ont été fait par l'institution scolaire catholique pour intégrer une part d'élèves boursiers. Une part qui s'élève aujourd'hui à près de 20% dans le département.

La compétition se joue de plus en plus tôt

Dans les Pyrénées-Orientales, on compte 8 écoles primaires, 7 collèges et 4 lycées d'enseignement privé catholique. C'est proportionnellement assez peu pour le nombre d'habitants. Il faut donc jouer des coudes pour faire entrer son enfant dans l'un de ces établissements. Ici aussi les stratégies évoluent. "Avant, on changeait pour le privé à partir du collège. Mais la compétition scolaire, entraînée par la compétition sur le marché du travail, et la peur de ne pas être pris pousse les parents à changer d'établissement dès le CM1", détaille David Giband. Il insiste : "Il existe aujourd'hui une consommation de l'éducation."

Sophie n'a pas l'impression de "consommer l'école". Elle culpabilise malgré tout, car elle a l'impression de participer à un système d'éducation à deux vitesses. Mais elle estime protéger son enfant "de situations qu'il ne parviendrait pas à gérer dans des établissements publics".