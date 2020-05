Rentrée déconfinée : une BD avec le CHU de Bordeaux pour aider les profs

Au début du confinement, Marguerite de Livron, psychomotricienne de formation, et son frère Paul ingénieur, se lancent dans la réalisation d'une BD pour expliquer le coronavirus aux enfants. "Ma sœur a eu une maladie qui a tout l'air d'avoir été le coronavirus, explique Paul de Livron. Je lui ai suggéré d'en faire une infographie pour expliquer aux enfants ce que c'était. À l'époque, début mars, Internet fournissait très peu de résultats quand on tapait "coronavirus expliqué aux enfants". Nous n'avons pas d'enfants mais on a beaucoup de neveux et nièces et on s'est dit que ce serait un service à leur rendre de leur proposer une infographie."

Cette première BD a un succès inattendu et les auteurs se rendent compte qu'il y a un réel besoin. "Les sujets liés à cette crise sont inédits pour nous adultes mais encore plus pour les enfants, précise Paul, et peuvent même laisser des traces dans leur développement". S'en suivent 35 courtes histoires sur Coco le Virus.

Après le succès que connaissent ces bandes dessinées autour des aventures de "Coco le Virus", le CHU de Bordeaux propose aux auteurs, Marguerite et Paul de Livron, une collaboration axée sur la rentrée scolaire.

Six histoires pour préparer la rentrée

De la collaboration avec le CHU de Bordeaux sont nées six histoires pour préparer la rentrée scolaire, les auteurs ont travaillé avec des pédiatres notamment, parce que cette rentrée peut être très perturbante, angoissante. Il a donc fallu être très didactique explique Paul de Livron qui s'occupe des textes de la BD : "Il va y avoir un aspect un peu bizarre pour cette reprise de l'école, avec les masques, le respect des gestes barrières... Ce qu'on a cherché à faire c'est expliquer les raisons de toutes les décisions qui ont été prises pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas des décisions arbitraires mais qu'elles ont des conséquences directes sur la propagation du virus."

L'accent a aussi été mis sur la communication. "On explique aussi, continue Paul de Livron, qu'en tant qu'enfant il ne faut surtout pas hésiter à en parler à ses parents, à ses professeurs." On peut donc lire sur une des pages de la BD : "Il est important de dire ce que tu ressens pour les adultes t'aident à aller mieux"

la BD Coco Virus est accessible gratuitement sur internet

L'illustratrice c'est elle, petite soeur de Paul, Marguerite de Livron

Toutes les bandes dessinées sont disponibles gratuitement sur le site Internet dédié à "Coco le virus". Il est possible de les télécharger et de les imprimer en format A4 et A3.