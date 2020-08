Rentrée des classes : des masques gratuits pour les collégiens et les lycéens

La rentrée scolaire 2020-2021 sera bien placée sous le signe de la prévention contre le Coronavirus. Le Conseil départemental de Vaucluse d'un côté et la Région Sud de l'autre ont décidé d'offrir des masques à tous les élèves à l'occasion de cette rentrée. Des masques lavables et réutilisables.

Un équipement scolaire obligatoire en cette rentrée des classes 2020-2021 : le masque de protection contre le Coronavirus. Alors que l'épidémie connaît un rebond dans notre Région, deux initiatives à souligner. Le Conseil départemental de Vaucluse d'un côté et la Région Sud de l'autre ont décidé d'offrir des masques lavables donc réutilisables plusieurs fois à tous les élèves vauclusiens.

Quatre masques pour chaque collégien vauclusien

Le Conseil départemental de Vaucluse remettra quatre masques à chaque élève des collèges publics et privés du département le jour de la rentrée. Il s'agira de masques de taille enfant, conditionnés en sachets individuels , homologués AFNOR et traités avec un désinfectant virucide. Au total, 120.000 masques seront ainsi distribués aux 30.000 collégiens scolarisés dans les 41 collèges publics et les 13 établissements privés que compte le département. Cela représente un investissement de 200.000 euros pour la collectivité. "Il s'agit d'un geste de solidarité et d'équité envers toutes les familles vauclusiennes" déclare Maurice Chabert le président du Département.

Un masque lavable 35 fois pour chaque lycéen

Même élan de solidarité de la part de la Région Sud car "notre priorité est de protéger la santé de nos lycéens tout en assurant la continuité du service public de l'éducation, aux côtés de l'Etat et du Rectorat" souligne de son côté Renaud Muselier le président du Conseil régional. La Région s'apprête donc à remettre un masque en tissu, lavable 35 fois à tous les lycéens de la Région. Par ailleurs, des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés dans tous les lycées, les chauffeurs de cars scolaires disposeront de masques de dépannage si besoin, enfin les car les TER et les établissements seront désinfectés très régulièrement indique la Région Sud qui rappelle avoir commandé plus de 13 millions de masques pour les habitants de la Région dont près de 300.000 ont déjà été distribués depuis juin dans les établissements scolaires.