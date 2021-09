Rentrée des classes : la continuité pédagogique se fera toujours "à l'ancienne" selon le SNES FSU en Gironde

Au collège et au lycée, si un élève est testé positif au Covid-19, tous ceux de sa classe qui ne sont pas vaccinés devront rentrer chez eux. Les autres pourront rester en classe, selon le protocole sanitaire. Mais selon Arnaud Lacombe, secrétaire départemental du SNES-FSU en Gironde et lui-même professeur d'Histoire-Géographie au collège de Floirac, la continuité pédagogique se fera "à l'ancienne", avec "les cahiers de texte". Il n'y aura pas de "double charge de travail" pour les professeurs avec des classes en partie en présentiel et en partie à distance, assure-t-il.

"On aurait pu l'imaginer dans une classe virtuelle filmée, qu'on puisse faire cours et en même temps être filmé pour pouvoir retransmettre retransmettre aux élèves chez eux. Mais les moyens techniques ne nous le permettent pas actuellement", après plus d'un an et demi de pandémie.

Pas de pass sanitaire obligatoire

Ni la vaccination ni le pass sanitaire ne sont obligatoires pour les enseignants. Mais "le taux de vaccination chez nous était largement frôle les 90%", fait valoir Arnaud Lacombe. Il est plus précisément de 78% des professeurs avec un schéma vaccinal complet et 11% de primo vaccinés, soit d'environ 11% de professeurs non vaccinés, selon les derniers chiffres du ministère de l'Education nationale.

Des profs toujours mal payés ?

Les salaires des enseignants font aussi partie des griefs soulevés en cette rentrée. Et si le salaire des professeurs a été revalorisé, jusqu'à jusqu’à 57 euros net par mois en 2022, soit un budget de 245 millions d'euros, "on est à moins de 40 euros de hausse pour un milieu de carrière, c'est-à-dire 20 ans d'ancienneté. On est à un salaire qui n'atteint même pas la décence pour un entrant dans le métier. Comment redonner de l'attractivité au métier dans ces conditions ? On a plus de 500 postes qui ne sont pas pourvus cette année au concours au niveau national", affirme Arnaud Lacombe. Jean-Michel Blanquer fixe l'objectif de 2.000 euros nets minimum par mois d'ici 2024.