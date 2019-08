Rentrée des classes : Portrait de Sacha 6 ans qui fait son entrée en CP

Sacha Divay a six ans, il fait son entrée en CP le lundi 2 septembre comme des milliers d'écoliers mayennais. Une étape importante pour lui et sa famille.

Laval, France

Dans la famille Divay, il y a Florence la maman, Franck le papa, Matéo et Alésio, les grands-frères, Sacha, 6 ans, et la petite dernière Lou 9 mois. Sacha fait son entrée en classe de CP, c'est donc fini la maternelle place à la primaire. Une étape bien sûr importante car en CP c'est là que l'enfant apprend à lire, écrire et compter. Reportage dans cette famille lavalloise.