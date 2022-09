La sécheresse plombe la rentrée des clubs de rugby et de foot

Un vrai casse-tête pour certains clubs de football et de rugby de la région. Beaucoup de terrains sont impraticables, et les entraîneurs vont devoir être inventifs. D'autant que dans le Tarn, les pelouses ne peuvent être arrosées d'ici à la fin octobre.

La rentrée sportive risque d’être perturbée par la sécheresse pour les sports qui se pratiquent sur des terrains en herbe. Certains terrains de sports sont impraticables totalement ou en partie. Résultat, certains clubs ont dû repousser un peu leur rentrée. D'autres doivent proposer des horaires aménagés. Un état des lieux au cas par cas, d'une ville à l'autre, d'un terrain à l'autre les situations sont très différentes.

Selon la ligue de football d'Occitanie, aucun match du premier tour de la coupe de France n'a toutefois été annulé. C'est vraiment pour les entraînements, sur les terrains secondaires, et surtout pour plus jeunes, que les difficultés vont survenir dans les jours à venir.

Dans le Tarn, interdiction d'arroser jusqu'à la fin octobre

Pour le rugby, le constat est le même. Dans le Tarn, les clubs ont très peur de devoir annuler des matchs avec la décision préfectorale d'interdiction de l'arrosage des pelouses des stades jusqu'à la fin octobre.

Le maire de Briatexte a par exemple interdit les entraînements. "On peut s’entraîner sans plaquer. Très compliqué pour préparer la reprise du championnat" déplore le coach de Briatexte, Jérôme Gilbert.

Reportage au Sporting club Graulhetois. Copier

Adrien Jankoviak est le responsable de l'école de rugby XIII d'Albi qui s’entraîne sur le terrain de Mazicou. Les petits de l’école de rugby albigeoise ne peuvent s’entraîner que deux heures contre quatre d'habitude. Et pas question d'utiliser les crampons pour tenter de préserver l’herbe qui a été sauvée par les services de sports de la ville d’Albi dit Adrien Jankoviak. "Ça nous a un peu bouleversé. On n'a qu'une séance sur deux d’entraînements normalement. On essaye d'utiliser aussi les bordures du stade où il y a des zones d'herbes. Et pour les plus grands on va faire des footings dans le parc."

En début de saison, on limite les contacts et les chutes au sol

En revanche, le responsable de l'école de rugby n'est pas très inquiet pour d'éventuels chutes sur un terrain trop dur. " Les services de la ville ont laissé l'herbe un peu plus longue pour ne pas traumatiser les terrains. Comme elle est plus haute, ça fait un petite matelas. Et puis nous sommes en début de saison, donc on limite les contacts et la chute au sol."

La plupart des clubs font leur rentrée en ce moment entre mercredi dernier et celui la semaine prochaine. De nouvelles difficultés seront peut-être mises au jour dans les semaines à venir.