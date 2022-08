Rentrée littéraire pour les Ecrivains chez Gonzague Saint Bris à Chanceaux-près-Loches

Au balcon du Chalet des Chasseurs, Laura Poggioli est visiblement très émue. Récompensée par le prix du Premier Roman des Ecrivains chez Gonzague Saint Bris pour son ouvrage "Trois Sœurs", l'Angevine confie être "impressionnée" par le cadre, cet écrin de verdure au cœur du village de Chanceaux-près-Loches, et par la foule déjà bien présente en cette fin de matinée pour assister à la cérémonie mêlant discours et remise de prix.

Pour cet événement qui sonne en quelque sorte le début de la rentrée littéraire en France, 150 auteurs se sont déplacés dans ce village de 136 habitants, sans oublier les bénévoles, encore plus nombreux. L'Académicien Jean-Marie Rouart, parrain de l'événement, la journaliste Nathalie Saint-Cricq, le Prix Goncourt 1985 Yann Queffélec mais aussi des stars souvent vues à la télé, comme Catherine Ringer ou encore Hugues Aufray, étaient présents." C'est une occasion de les voir de près" glisse Jean-Christophe, qui attend une dédicace de Charlélie Couture.

Charlélie Couture se prête au jeu des photos © Radio France - Camille Huppenoire

Dans le cadre enchanteur de la forêt et du parc du château, il est impossible d'échapper à l'actualité avec des auteurs particulièrement sollicités ce dimanche. Victor Castanet, journaliste auteur de l'enquête "Les Fossoyeurs" sur les Ehpad du groupe Orpéa, écoute attentivement chacun de ses lecteurs. Tous ont une histoire, une inquiétude à lui partager sur la situation dans les Ehpad. "Il y a déjà eu un impact, sur la société, un impact politique" assure le journaliste à une retraitée qui s'inquiète de finir sa vie dans une maison de retraite.

Le journaliste Victor Castanet en dédicace © Radio France - Camille Huppenoire

Si le stand de Victor Castanet est plébiscité, celui de Sergueï Jirnov est pris d'assaut. Né en Russie, celui qui se présente comme ancien du KGB a connu Vladimir Poutine. Avec la guerre en Ukraine, il est souvent invité sur les plateaux de télévision et forcément, il se retrouve au cœur de l'attention à Chanceaux-près-Loches. "J'ai l'avantage de parler de la Russie actuelle, de l'Union soviétique précédent, et même d'avoir croisé celui qui est à la tête de l'Etat russe, cela donne une particularité à la lecture de l'actualité" explique-t-il entre deux dédicaces. Chantal est venue de Tours juste pour le voir. "Je trouve ça très pertinent, ce qu'il raconte. Il me donne un éclairage sur ce conflit qui est à la fois proche et éloigné."

Les prix décernés ce dimanche