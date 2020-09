Rentrée masquée pour les collégiens de Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne

C'est la grande nouveauté de la rentrée pour les collégiens. Coronavirus oblige, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves dès la 6ème. Une consigne scrupuleusement respectée au Collège Pierre Mendès-France de Bessines-sur-Gartempe, ce mardi matin, pour ce jour de rentrée où justement seuls les 6ème, soit 56 élèves (sur 220 au total) ont regagné les classes.

Double dose de stress, mais la rentrée s'est bien passée

Du coup, c'était double dose de stress pour certains parents, autant préoccupés par l'entrée en 6ème que par les obligations sanitaires qui sont imposées à leurs enfants. "Il y a les conditions par rapport au Covid, les distanciations à apprécier lors des sorties, lors des cours" témoigne Christelle, "et puis il y a tout simplement la transition de la 6ème, c'est une étape", complète la jeune femme.

C'est parti pour l'année 2020-2021 au collège de Bessines © Radio France - Alain Ginestet

Mais pour Margaux, 11 ans, c'est surtout le port du masque qui pose problème. "Moi j'étais plutôt pressée de venir en 6ème" dit-elle, "mais ce qui est embêtant c'est de porter le masque en cours, déjà je trouve que ça fatigue plus, ça tient chaud, et puis surtout rester à un mètre pour parler avec les copines, c'est moins facile" explique encore Margaux. "D'habitude, à la rentrée avec les copines, on jouait, on se faisait des câlins, des bisous. Là, c'est compliqué..."

On ne part pas de chez soi sans ses chaussures, donc on ne part pas non plus sans son masque

Il faudra pourtant s'y faire, pas question de déroger la règle. La principale du Collège Mendès-France, Pascale Beaubatie, l'a rappelé ce mardi matin aux enfants comme aux parents.

Les parents ont aussi été informés des conditions particulières de cette rentrée © Radio France - Alain Ginestet

"Si on commence à accepter que le cadre bouge, comment le faire respecter ? Donc, comme je le dis, oui, on ne part pas de chez soi sans ses chaussures, donc on ne part pas non plus sans son masque". Et cela vaut pour les élèves, comme pour tous les adultes de l'établissement qui a bien quelques masques en réserve en cas d'oubli, mais pas de paires de chaussures de rechange...