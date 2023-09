Rentrée scolaire : 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi, voici ce qu'il faut savoir

Le cartable est prêt, la tenue pour épater les copains aussi. C'est la rentrée scolaire pour 12 millions élèves , qui reprennent le chemin de l'école ce lundi. Ils seront cette année 6,3 millions dans le premier degré, 3,4 millions de collégiens et 2,25 millions de lycéens. La pré-rentrée des enseignants a elle déjà eu lieu le 1er septembre.

ⓘ Publicité

Une longue année scolaire

À l'image de l'année précédente, cette année scolaire se terminera tardivement, le 6 juillet 2024, date du début des grandes vacances. Par ailleurs, le calendrier nous réserve cette année peu de week-ends prolongés, avec un seul pont : celui de l'Ascension, qui tombe le jeudi 9 mai.

"Il y a trop de vacances et des journées trop chargées", avait plaidé Emmanuel Macron fin août dans une interview au Point , évoquant la possibilité de faire rentrer les élèves en difficultés dès le 20 août pour "leur permettre de faire du rattrapage".

Le chef de l'État avait également souhaité "reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année". Quelques jours après, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal avait confirmé que dès 2024, les épreuves de spécialités du bac seront organisées en juin , et non en mars comme l'année dernière, calendrier qui avait entraîné au dernier trimestre un absentéisme et une démotivation de certains élèves assurés de décrocher leur diplôme.

Le calendrier scolaire. © Visactu

D'autres changements concerneront le baccalauréat et le lycée. L'épreuve du grand oral sera amputée des cinq minutes dédiées au projet d'orientation des élèves et le programme du bac de français limité à 16 textes. Enfin, en classe de première, les mathématiques seront à nouveau obligatoires pour tous les lycéens de la filière générale, avec une heure et demie de cours minimum par semaine consacrée à cette discipline.

Soutien scolaire et savoirs fondamentaux

Cette année, tous les élèves de 6e auront accès, chaque semaine, à une heure de soutien ou d'accompagnement en français ou en mathématiques. Le dispositif "Devoirs faits" sera rendu obligatoire en 6e, soit "en moyenne 2h30 par semaine durant lesquelles les élèves de 6e peuvent être accompagnés dans leurs devoirs", selon le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal.

Les savoirs fondamentaux seront la "priorité" avec en CP, chaque jour, "deux heures seront consacrées à l'apprentissage et la pratique de la lecture", en CM1, une pratique renforcée pour les élèves qui ont des difficultés en lecture et en CM2, la production d'au moins un texte écrit chaque semaine. De nouvelles évaluations nationales seront organisées en français et en mathématiques pour les élèves de CM1 et de 4e, en plus de celles existant au CP et en CE1.

Pour mieux orienter les élèves, au collège, des temps de découverte des métiers seront mis en place en 5e, 4e ou 3e. Un référent "découverte des métiers" assurera la coordination de ces actions dans les établissements. Enfin, les élèves de lycée professionnel pourront toucher un peu d'argent pendant leur période en entreprise.

Un prof devant chaque élève et des enseignants mieux payés

Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a réaffirmé jeudi dernier sur France Inter qu'il y aurait "un enseignant devant chaque élève" à la rentrée, alors que début juillet, plus de 3.100 postes n'avaient pas été affectés à l'issue des concours enseignants. Des postes "déjà très largement pourvus" avec des contractuels qui devaient être "formés avant leur prise de fonction". Une formation de quatre jours, "c'est un peu juste", juge le principal du collège Joseph Proudhon sur France Bleu Besançon .

Le ministre de l'Éducation place également beaucoup d'espoir dans le pacte proposé par le chef de l'État pour assurer le remplacement des absences les plus courtes. Cet engagement réciproque propose de rémunérer davantage les enseignants qui accepteront d'endosser des missions supplémentaires, pour assurer le remplacement des enseignants absents. Mais l’adhésion à ce pacte enseignant est très faible, estime Bertrand Buffetti, du syndicat SNES-FSU en Normandie, sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne) : "Selon les premiers retours, les chiffres ne sont pas aussi optimistes que ceux du ministère. Je pense qu'on ne sera même pas à 10% des enseignants".

Malgré tous ces efforts, "il est certain que nous aurons des écoles avec des membres du personnel manquants, en particulier du personnel enseignant" abonde Éric Pinot, président de la FCPE de la Haute-Garonne. Signe que le métier n'attire pas suffisamment, malgré la hausse prévue de la rémunération. Cette année, "il n'y aura plus un seul professeur titulaire qui touchera moins de 2.100 euros nets par mois", selon Gabriel Attal, soit une augmentation de "125 et 250 euros nets en plus par mois".

Le ministère a tout de même pris des dispositions en cas de non-remplacement de professeurs. Selon le décret paru début qui définit les nouvelles règles de remplacement, s'il n'y a pas d'enseignant disponible pour remplacer le professeur absent, les élèves pourront suivre des modules numériques , sous l'œil d'un surveillant.

Un plan contre le harcèlement scolaire

Élisabeth Borne a annoncé ce dimanche sur RTL qu'elle présenterait "d'ici la fin du mois" un plan contre le harcèlement scolaire, un "fléau" qui doit "mobiliser" tous les acteurs : "les élèves, les parents, évidemment la communauté éducative, mais aussi les policiers, les gendarmes pour recueillir les plaintes, la justice, les plateformes".

"Dès la rentrée", le dispositif pHARe sera déployé, un dispositif de prévention qui permet de détecter des cas dans certains collèges, ainsi que "des équipes qui sont sur ces sujets, y compris au lycée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent". Des "référents par établissement" seront mis en place. Et "maintenant, on pourra éloigner le harceleur, y compris dans le primaire, et non pas le harcelé", a détaillé Mme Borne. Un décret pris mi-août prévoit qu'un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Le texte prévoit aussi de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement.

Le harcèlement scolaire a été érigé en priorité nationale pour cette rentrée, après le suicide en mai d'une adolescente .

Interdiction de l'abaya

Dès lundi, les élèves qui refusent de retirer l'abaya, cette longue robe traditionnelle couvrant le corps portée par certaines élèves musulmanes, ne pourront pas entrer en classe . Dans le détail, les élèves qui se présentent à l'école avec une abaya ou un qamis "seront accueillis" par les établissements scolaires, qui devront "leur expliquer le sens" de cette interdiction, selon le ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Au terme de cet échange, ceux qui refusent de retirer leur tenue ne pourront pas assister aux cours.

Une association, Action Droits des Musulmans (ADM) a saisi vendredi le Conseil d'État en urgence pour qu'il suspende cette interdiction. La France insoumise a promis d'en faire de même.