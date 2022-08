Rentrée scolaire 2022 : Emmanuel Macron s'exprime contre le harcèlement scolaire sur Tik Tok

C'est un réseau social qu'il affectionne particulièrement, surtout lorsqu'il s'agit de s'adresser aux plus jeunes. Emmanuel Macron publie ce mercredi 31 août, veille de la rentrée scolaire, une nouvelle vidéo sur Tik Tok. Le président de la République y dénonce le harcèlement scolaire : "N'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui insultent, qui agressent".

"Je ne veux pas accepter que cette rentrée scolaire de demain soit synonyme de calvaire", poursuit Emmanuel Macron, rappelant que près d'un million de jeunes subissent le harcèlement scolaire. Rappelant que deux numéros dédiés existent, le 3018 et le 3020, le président rappelle aux jeunes qu'ils doivent immédiatement en parler à leurs parents et à leurs professeurs : "Parlez-en. On ne lâchera rien".

Le 23 août dernier, la mort de Jonathan Destin à l'âge de 27 ans rappelait le tragique destin des enfants harcelés en classe puis parfois via les réseaux sociaux. Son histoire avait ému toute la France. En 2011, il avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, vivant un véritable calvaire depuis six ans, à l'école puis au collège. Le jeune homme avait ensuite publié un livre destiné à briser la loi du silence et à aider les autres victimes (Condamné à me tuer, édition J'ai Lu).

Le témoignage de Jonathan Destin sur France Bleu Nord

"Il faut en parler absolument, parler à quelqu'un en qui on a confiance, un ami, une sœur", insistait Jonathan Destin en octobre 2013 sur France Bleu Nord. "Le silence c'est pire que tout. Il faut en parler, ne pas garder ça pour soi".