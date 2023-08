Rentrée scolaire 2023 : les parents Montois constatent l'inflation sur le budget des fournitures scolaires

Sans surprise, et malgré le ralentissement de l'inflation, les prix des fournitures scolaires augmentent encore cette année pour la rentrée 2023. Dans les rayons des supermarchés, il faut compter une hausse de 10% en moyenne sur les prix selon l'association UFC Que Choisir. Elle a mené l'enquête sur 137 produits . Un constat partagé par ces parents rencontrés dans un centre commercial de Mont-de-Marsan.

Comme chaque année, la rentrée est un moment douloureux pour le porte monnaie de Ketty, une maman de deux enfants. Le chariot n'est pas plein mais entre les courses et surtout les fournitures, elle doit débourser ce jour-là un peu plus de 80 euros. "La rentrée c'est un sacré budget, et comme d'habitude on voit des augmentations de prix" note-t-elle. Elle joue sur les promotions et estime avoir limité l'impact financier cette année, mais cette mère de famille s'interroge aussi : "peut-être qu'il y avait moins de choses sur la liste ? J'ai l'impression d'avoir peut-être acheté moins que l'an passé"

+ 14% sur les cahiers

Thierry a bien remarqué l'inflation sur certains produits : "les pochettes plastiques m'ont frappé. Les pochettes plastiques à 6 €, ou 10 € les 100 et puis certains cahiers". Cela corrobore le constat de l'association. Selon l'UFC que Choisir il faut compter 14 % de hausse en moyenne sur les cahiers avec la hausse des coûts de production de la pâte à papier. Les variations des cours des matières plastiques jouent aussi. Ainsi, les équerres font un bond de 19% en moyenne cette année dans les rayons.

+ 7% sur les stylos, crayons, feutres

La hausse la plus faible concerne les stylos et crayons, 7% en moyenne. Mais parfois beaucoup plus selon Aline : "les stylos billes, le paquet de dix j'en avais pour moins d'un euro l'an passé, là il faut compter dans les quatre euros". Heureusement, sa fille Léa est à l'université et cela limite donc les frais. Mère et fille ont aussi une astuce : "Je fais attention, j'essaie de voir ce qu'il me reste de l'année dernière. Je reprends vraiment l'essentiel tout ce qui est cahiers ou pochette qui s'abiment vite, le strict nécessaire" explique Léa.

Pour faire face à l'inflation, l'allocation de rentrée scolaire est revalorisée de 5,6 % cette année. Elle sera versée à partir du 16 août 2023 à 3 millions de familles en France. Selon la Préfecture des Landes, l'allocation de rentrée scolaire concerne 19.000 foyers dans notre département. Cette année l'allocation est de 398,09 euros pour un enfant au primaire, à 434,61 euros pour les plus grands. Elle est versée sous conditions de ressources et si l'on dépasse légèrement, on reçoit une allocation dégressive.

Les conseils de France Bleu pour limiter l'impact sur le budget :