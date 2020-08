Rentrée scolaire : à cause de la Covid, Albi propose des repas simplifiés à la cantine

La rentrée est bouleversée cette année en raison de l'épidémie de coronavirus et le protocole sanitaire mis en place dans les écoles. Mais la rentrée, ce ne sont pas que les établissements scolaires. Il y a aussi les activités périscolaires, les transports pour se rendre au collège et au lycée... Ainsi que la cantine.

A la cantine, les élèves de plus de 11 ans vont devoir garder le masque pendant leurs déplacements. Le ministère recommande d’adapter "les plages horaires et le nombre de services" de manière à "limiter les flux et la densité d’occupation".

Pour des syndicats d'enseignants, il manque des règles claires sur tout ce qui se passe en dehors de la classe. Alors, les établissements s’adaptent. Dans le collège Jacqueline-Auriol, à Villeneuve-Tolosane, par exemple, les emplois du temps ont été revus, les services multipliés. Et un seul élève par table est autorisé à faire le service avec la carafe d'eau.

A Toulouse, le protocole a été en partie allégé. La distanciation sociale n’est plus obligatoire. Toutefois, les tables sont désinfectées entre chaque repas.

Et puis à Albi, la municipalité a décidé de proposer un repas simplifié aux familles. Les enfants passent alors moins de temps à la cantine. Pour compléter le repas, deux goûters sont en plus remis aux enfants dans la journée. Un protocole qui avait été mis en place le 22 juin lors de la rentrée d'après le confinement et qui avait fait ses preuves, selon Marie-Corine Fortin conseillère municipale en charge de l'éducation et du périscolaire.