Poitiers, France

C'est toujours un coup de pouce non négligeable pour les familles nombreuses ou aux faibles revenus. Chaque année, la rentrée scolaire rime souvent avec grosses dépenses pour les cahiers, les crayons ou encore les cartables, alors pour les foyers les plus modestes, le versement de l'allocation de rentrée scolaire est une véritable bouffée d'oxygène. Cette année, 18 000 familles de la Vienne vont en bénéficier.

Il faut aussi acheter vêtements et chaussures

" Sans cette allocation, on ne saurait pas comment faire ", avoue Cédric, papa de six enfants. Installé sur la commune de Migné- Auxances, avec sa compagne Cyndi, il sait que dès que le mois de septembre approche, " la carte bleu commence à chauffer ". " Rien qu'en fournitures scolaires, je dépense un peu plus de 700 euros pour tout le monde ", rajoute Cindy, " et ce n'est pas tout! Il faut après acheter les vêtements ou encore les chaussures de sport ".

Un vrai soulagement

Dans son budget, elle doit donc sortir 500 euros supplémentaires, pas simple vu que le couple vit avec un seul salaire, celui de Cédric. Heureusement avec le versement de l'allocation de rentrée scolaire, elle va percevoir un peu plus de 350 euros par enfant. " Un véritable soulagement ", poursuit Cédric. Le couple prévoit donc d'acheter des cartables tout neufs pour la rentrée de leurs enfants, " mais si possible en promo ", conclut Cindy.