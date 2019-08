Rentrée scolaire : des fournitures à prix cassés chez Emmaüs à Marseille

À Marseille, l’achat des fournitures scolaires passe aussi par la communauté Emmaüs de la Pointe Rouge. Dès ce samedi, les compagnons accueilleront les familles les plus modestes mais aussi celles désireuses de consommer plus intelligemment pour faire le plein de cahiers, stylos et autres classeurs.