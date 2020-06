Rentrée scolaire du 22 juin : les parents d'élèves d'une école de Dijon entre soulagements et inquiétudes

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nartionale dessine le contour de la future rentrée scolaire. Ce lundi 22 juin les règles de distanciation physique à l'école maternelle vont être abolies pour permettre le retour de tous les élèves.

Les enfants jugés "peu contaminants"

C'est ce qu'il a annoncé ce mercredi sur Public Sénat. "Des études ont en effet récemment montré que les jeunes enfants semblaient peu contaminants" a-t-il expliqué alors qu'à l'école élémentaire "on essayera de faire respecter un mètre entre les élèves" a rajouté le ministre.

"De la foutaise" pour Pierre-Jean

A la sortie de l'école élémentaire Paulette-Levy à Dijon, Pierre-Jean, papa d'une petite Abigaëlle, élève de CE2 vient chercher sa fillette ce mercredi midi. Elle a fait son retour à l'école lors de la dernière rentrée. Est-il soulagé de voir ce retour en masse de l'ensemble des élèves qui pourrait signifier pour certains que la situation sanitaire s'améliore ?

"Pas vraiment un soulagement"

Pas vraiment. "Ce n'est pas un soulagement parce que les gestes barrière ne pourront plus être respecté. Tout ça pour que les parents puissent revenir travailler. C'est de la foutaise. Et quand j'entend dire que les enfants ne transmettent pas la maladie, c'est vraiment n'importe quoi."

Une reprise à temps plein pour Justine

Sylvain, papa de Justine, élève de CE2 et d'Adrien un petit de CP a remis ses enfants à l'école il y a quinze jours. Pour l'instant l'agenda de la petite fille comprenait deux jours d'école par semaine. Désormais ça va être du 5 jours sur 7 et avec l'ensemble de ses camarades qui vont devoir reprendre eux aussi. Il balance entre soulagement et inquiétude.

"Les enfants vont pouvoir reprendre une vie normale mais..."

"C'est plutôt un soulagement parce que on a l'impression que les enfants vont pouvoir reprendre une vie normale et c'est quand même important qu'ils retournent à l'école après un confinement qui a duré longtemps. Après bien sûr la question c'est de savoir où en est le virus ? On a l'impression qu'il a plus ou moins disparu mais n'y a-t-il pas un risque que le fait de retourner à l'école amène une reprise de l'épidémie ?"

"On a encore beaucoup d'interrogations"

Marie-Charlotte elle est la maman d'un petit Yohan en première année de maternelle dans le même groupe scolaire. Elle est plutôt satisfaite de voir les enfants retourner à l'école. "Mon fils serait concerné par ce retour à l'école. J'ai eu quelques échanges de mels avec la maîtresse même s'il y a encore beaucoup d'interrogations sur comment cela va se faire. Cela va faire du bien à toute la famille d'autant que Yohan a envie de retourner à l'école. On a l'impression que la vague est passée même s'il y a une partie d'inconnue".

La directrice académique invitée de France Bleu ce jeudi

L'Association des maires de France (AMF) s'est félicitée mardi du retour obligatoire de tous les élèves à l'école le 22 juin, mais s'interroge sur la mise en oeuvre du protocole sanitaire, tout comme l'Association des petites villes de France (APVF).

→ Justement quelles sont les nouvelles conditions d'accueil dans les établissements scolaires ? On en parle ce jeudi matin à 7H41 avec Pascale Coq, la directrice académique des services de l'Education Nationale en Côte-d'Or.