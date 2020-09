Rentrée en Gironde : la rectrice d'académie promet des "réponses ciblées" en cas d'alerte sanitaire

Plus de 250.000 jeunes Girondins ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er septembre, encadrés par des protocoles sanitaires stricts pour éviter la propagation du coronavirus. "C'est une rentrée totalement inédite" admet Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Bordeaux. "Mais nous la voulons la plus normale et la plus sereine possible." Le port du masque est notamment obligatoire à partir de 11 ans, ou plutôt, précise Anne Bisagni-Faure, au collège et au lycée. "Si on a 10 ans et demi et qu'on est au collège, on est concerné par le port du masque."

A ce stade, pas de masque en maternelle. Et ce n'est pas recommandé en élémentaire - Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'Académie de Bordeaux

Ce mardi, les portes du collège Notre-Dame à Bordeaux n'ont pas ouvert, rapporte Sud-Ouest, en raison d'un cas de coronavirus parmi le personnel. L'établissement privé devrait rester fermé plusieurs jours. Cette situation inquiète-t-elle l'Académie ? Non, répond Anne Bisagni-Faure. "Nous appliquons les protocoles, tout simplement. Il faut sept jours pour tester les cas contacts. Il s'agit ensuite d'avoir des réponses ciblées s'il y a des difficultés sanitaires (...) Avec nos partenaires des services préfectoraux et de l'Agence régionale de santé (...) nous sommes réactifs, nous sommes prêts à nous adapter." Et à poursuivre les dispositifs de remise à niveau des élèves mis en place pendant l'été, si le besoin est réel. "Dans l'Académie, 5000 jeunes ont profité de l'école ouverte (...) c'est un bilan positif. On a la volonté de poursuivre, de le refaire l'été prochain et possiblement de faire des stages de réussite à la Toussaint" assure la rectrice.