Enseignants et élèves sarthois peinent à faire connaissance derrière leur masque

Faire connaissance masqué au collège et au lycée, mission (presque) impossible ? En Sarthe, certains enseignants ont eu la bonne idée de demander à leurs élèves, lors de leur premier cours, d’ôter leur masque pendant un bref instant afin de se présenter à leurs camarades sous leur "vrai" visage. Ces professeurs ont effectué la même démarche avec le sentiment qu’ils ne reverront sans doute pas leurs élèves "entièrement" avant de longs mois.

Nous sommes des fantômes !

Cette initiative est saluée par Fantine, élève en seconde au lycée Notre Dame, en centre-ville du Mans. « Sinon, nous sommes des fantômes, on ne sait pas à quoi on ressemble ! », explique la jeune fille qui le reconnaît : « J’ai déjà oublié la tête de tout le monde ! ». Le masque, de l'avis de tous, complique les relations entre les élèves et leurs enseignants. « On a du mal à déterminer ce qu’ils pensent. On ne peut pas savoir s’ils sourient ou s’ils font la tête », s'inquiète Louis, en classe de première. « On ne voit que leurs yeux. C’est troublant ». Certains lycéens sont toutefois plus nuancés : « Tout le monde est masqué dans la rue, ça ne change pas », considère Inès. « Il va falloir s’y habituer », tempère-t-elle.

Le défi des enseignants : mémoriser le haut du visage et le nom des élèves

Pour les professeurs aussi, la tâche est compliquée en cette rentrée scolaire. « Pour les élèves que je connaissais déjà l’an dernier, c’est assez rapide pour refixer le haut de leur visage. En revanche, pour ceux que je ne connais pas, je ne sais absolument pas combien de temps il va me falloir pour mémoriser le haut de leur visage et leur prénom », témoigne Sonia Heux qui enseigne l’allemand à des collégiens et des lycéens du Mans. La professeure redoute une communication plus difficile que par les années précédentes : « Sur le visage, on voit si l’élève comprend ou non », explique-t-elle. « Avec un sourire, on peut l’encourager ou le déstresser. Avec le masque, ce n’est pas possible ».

Une visière plutôt que le masque ?

Sonia Heux pointe aussi une difficulté supplémentaire pour les enseignants de langue comme elle : « Souvent, pour les élèves débutants, nous insistons sur la prononciation et pour cela, nous montrons la position de la langue. Le masque l'empêche ». Avec d’autres, Sonia Heux espère qu’une alternative sera rapidement proposée. Elle suggère le port de la visière pour les professeurs plutôt que celui du masque. « C’était le cas pendant la période de déconfinement, à la fin de l’année scolaire », se souvient-elle.