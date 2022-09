EN DIRECT - Rentrée scolaire : France Bleu Picardie vous accompagne sur le chemin de l'école

Il faut déjà reprendre le chemin de l'école ! Près de 350 000 élèves de l'école maternelle au lycée font leur rentrée ce jeudi en Picardie. Pour l'occasion, France Bleu Picardie vous propose une matinale spéciale, dès 6 heures du matin. Maxime Schneider accompagne, dès son réveil, une professeure de collège. François Sauvestre, lui, enfile son cartable et se rend à l'école élémentaire des Deux vallées et l'école maternelle des Capucines, à Boves. Le recteur de l'Académie d'Amiens, Raphaël Muller est notre invité à 8h10.

Près de 350 000 élèves dans l'académie d'Amiens

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'éducation nationale Pap Ndiaye sont attendus dans la matinée au collège Gabrielle Marie-Scellier d'Airaines et à l'école élémentaire Edmond Rostand à Amiens

Matinale spéciale sur France Bleu Picardie

7h15 : Dans la Nouvelle Eco, à Montdidier, le parc éolien permet d'absorber la hausse de la cantine

Avec l'inflation les repas des enfants coûtent plus chers à produire. Alors certaines communes ont trouvé des solutions pour ne pas augmenter leurs tarifs. C’est le cas à Montdidier où c’est le parc éolien qui absorbe la hausse des coûts de la cantine. Le coût de revient a augmenté ses derniers mois : "on est sur des produits qui reviennent à peu près, entre 8 et 10 euros selon la catégorie d'âge", explique Catherine Quignon, la maire. "Par contre, le prix n'augmente pas, on paye toujours un euro au minimum et 2 euros 50 au maximum quand on habite Montdidier, car les bénéfices des éoliennes publiques permettent d'amortir les augmentations tarifaires, et sont redistribuées au public."

7 heures : Hélène, professeur de français, invite Maxime Schneider du petit déjeuner

Maxime Schneider est aux côtés d'Hélène, professeur de français et professeur principale d'une classe de sixième, au collège Sainte-Famille d'Amiens. Départ pour le collège prévu d'ici une cinquantaine de minutes. La rentrée "est un moment déterminant, c'est ce qui va donner la couleur de l'année, la rencontre avec les élèves", témoigne l'enseignante. _"C''est une vocation, un travail de passion, voire d'amour. J'aime beaucoup les élèves, j'apprends beaucoup de choses à leur contac_t."

Maxime et Hélène au petit déjeuner, en cette rentrée scolaire. © Radio France - Maxime Schneider

Hélène a souhaité devenir professeure de lettres grâce à un de ses anciens enseignants, au lycée Jan Lavezzari de Berck-sur-Mer. La première journée, "c'est beaucoup d'administratif, les papiers en tout genre".

6 heures : "C'est mon premier jour d'école"

Cette rentrée, après deux longs mois de vacances, est plus qu'attendue par les élèves qui vont ainsi retrouver leurs professeurs, leurs amis et la cour de récréation. Au total, ils sont plus de 96 000 dans la Somme, 158 000, dans l'Oise et 94 791 dans l'Aisne, selon l'Académie d'Amiens.

Si, au contraire, vous êtes déjà pressé de savoir quand sont les prochaines vacances, suivez le guide de France Bleu, on vous explique tout ici.