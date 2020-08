Rentrée scolaire : la Collectivité de Corse va fournir des masques aux collégiens et lycéens

En Corse, des masques seront bien fournis par la région dans les collèges et lycées. Gilles Simeoni président de l'exécutif et Bianca Fazi conseillère exécutive en charge des domaines santé et social le confirment.

Tous les élèves des collèges et lycées seront à priori concernés par cette décision. Les parents estimant avoir des moyens suffisants peuvent toutefois les refuser précise-t-on du côté de la CDC. Les personnels de la Collectivité de Corse travaillant dans ces établissements auront également le droit à des masques. Ceux de l'éducation nationale en revanche ne seront pas concernés, puisque "la responsabilité est celle de l'employeur" indique l'exécutif.

Masques en tissu et réutilisables ou classiques à usage unique ? La question n'était pas encore tranchée mercredi. Le conseil exécutif de Corse indique qu'il communiquera plus en détails dans les prochaines heures, après une réunion prévue avec le préfet de Corse ce jeudi.

À noter que d'autres régions en France ont elles aussi annoncé qu'elles fourniront des masques aux élèves. En Occitanie par exemple, la région va donner deux masques lavables à tous les lycéens.