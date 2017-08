Rentrée scolaire : la course aux fournitures démarre, au Havre

A trois semaines de la rentrée des classes, le mardi 4 septembre, les rayons des magasins s'apprêtent à voir déferler des vagues de parents et d'enfants, avec à la main : la traditionnelle liste de fournitures scolaires.

Passé le weekend du 15 août, le gros des troupes débarque dans les magasins, liste à la main, afin de préparer le trousseau de leurs petits ou de leurs adolescents. Mais certains préfèrent s'y prendre avant, d'abord pour éviter la cohue mais aussi pour avoir du choix. Reportage France Bleu Normandie, au Havre :

Benoît Carbonnel est directeur du magasin Plein Ciel, sur les Docks du Havre. Chez lui, tout est prêt depuis longtemps pour accueillir les nombreux clients :

Le magasin Plein Ciel du Havre, comme d'autres enseignes de la ville et partout en France, propose aux parents de déposer leur liste et de laisser faire les employés. Le service est gratuit. Les parents viennent ensuite récupérer et régler leur carton plein de fournitures. Le magasin propose aussi de couvrir les livres. Le prix : "99 centimes d'euros pour chaque ouvrage", indique Benoît Carbonnel.

L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 17 août

Si certains parents attendent la mi août, c'est notamment parce que l'allocation de rentrée scolaire est versée le 17 du mois. Cette année, près de 2,8 millions doivent en bénéficier.