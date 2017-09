Rentrée scolaire : le stress de Flora avant de rentrer en 6e au collège de Groisy

De l’école au collège. Comme beaucoup d’enfants de son âge, Flora va vivre une rentrée des classes un peu particulière. A 11 ans, elle entre en 6e et ce matin elle va découvrir son nouveau collège. Un moment stressant pour elle mais aussi pour ses parents.

Son sac à dos tout neuf est posé au pied de son lit. Les cours n’ont pas encore repris qu’il pèse déjà très lourd. "Il y a déjà tout dedans", explique en rigolant la petite brunette. "Des cahiers, des classeurs, mon agenda et plusieurs trousses…" A 8h30 ce lundi, Flora va faire son entrée au collège. "Ça fait bizarre, explique-t-elle. Avant j’étais dans une école de petits et j’étais la plus grande. Là, c’est une école de grand et je serai la plus petite." Un bouleversement quand on a 11 ans. "Oui, je stresse un peu."

Et dans la famille, Flora n’est pas la seule à angoisser. Au rez-de-chaussée de la maison familiale à Groisy, papa et maman reconnaissent eux aussi être un peu inquiet. "Surtout maman", confie la future collégienne. "Je ne veux pas lâcher ma petite fille", reconnait l’intéressée. "Mais, d’un autre côté je me dis qu’elle grandi et que c’est un passage obligatoire." Le papa lui explique que ses principales inquiétudes concernent l’après collège. "Les devoirs et surtout les trajets en bus."

REPORTAGE : Flora rentre en 6e au collège à Groisy avec un peu d'angoisse. Copier

L'heure des dernières vérificaitons avant la rentrée pour Flora et sa mère. © Radio France - Richard Vivion

"Lundi, je ne sais pas qui sera le plus mal", concède la maman de Flora. "Je me souviens de son entrée en CP, j’avais pleuré." Mais là, promis ! Elle s’est engagée à ne pas verser de larmes. "Surtout pas devant le collège."