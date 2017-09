Rentrée scolaire : les familles en mode organisation militaire

Près de 142.000 élèves dans la Loire, 40.400 en Haute-Loire reprennent ce lundi matin le chemin de l'école. Cela veut dire autant de familles sur le pied de guerre, prêtes à attaquer une nouvelle année scolaire avec les traditionnelles galères d'emplois du temps et d'activités extrascolaires.

Delphine est mariée, et elle a deux enfants : Clara, 9 ans qui entre en CM1 et Théo, 5 ans, en dernière section de maternelle. Deux enfants, dans deux écoles différentes : un casse-tête absolu pour cette maman débordée, qui en plus, travaille en décalé. _"Je suis carriste, je conduis des chariots-élévateurs, et je travaille en 5-_8, sourit Delphine. Je finis à 5h du matin, je dors deux heures, puis je me relève pour emmener les enfants à l'école".

Les activités extrascolaires, ça c'est mon mari qui gère ! -Delphine, maman qui travaille en décalé

Un programme chargé, d'autant que Clara fait de la danse tous les lundis soirs, et que Théo va commencer la natation, cette année. Des activités extrascolaires que Delphine laisse aux mains d'Arnaud, son mari, qui a des horaires de travail plus "traditionnels". Le couple, qui vit à l'Étrat, a une organisation bien rodée : c'est la seule solution, si Delphine et Arnaud veulent éviter de payer une nounou !

D'autres familles préfèrent faire appel aux grands-parents, pour soulager un peu leur quotidien débordé. Gilles est le grand-père de Romy, qui entre en CE2 : "On est beaucoup sollicités, mais c'est normal, explique t-il. Ma fille travaille énormément, mon gendre je n'en parle même pas... Alors avec ma femme, on prend la relève. Mais ce n'est que du bonheur !".

