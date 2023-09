Rentrée scolaire : "Il n'y aura pas un prof devant chaque élève", assure une enseignante parisienne

Pauline et Pierre, enseignants stagiaires d'anglais en collège et lycée.

La pré-rentrée des 850 000 enseignants de France a lieu ce vendredi 1er septembre. Des professeurs partagés entre "satisfaction, inquiétudes et colère". Sur France Bleu Paris, Ketty Valcke, professeur d'histoire-géographie au lycée à la Cité Scolaire Paul Valery dans le 12eme arrondissement dénonce un manque d'anticipation générale et secrétaire générale du syndicat SNES-FSU Paris (principal syndicat du secondaire),

ⓘ Publicité

Parmi les points de satisfaction, l'enseignante d'histoire-géographie salue le report des épreuves de spécialité du bac en juin, mais dénonce un manque d'information, avec "beaucoup d'incertitudes sur le programme et les dates." "On aimerait être prévenu avant les vacances pour préparer les cours".

Une rentrée sous l'ère Attal, leur nouveau ministre de l'Education qi a fixé deux priorités : renforcer les fondamentaux et faire bloc sur la laïcité avec notamment l'interdiction de l'abaya et du quamis. Mais la priorité des professeurs est autre : "la revalorisation et l'attractivité du métier". "On a perdu en 20 ans l'équivalent de deux mois de salaires. En pouvoir d'achat, on est loin du compte. On est loin des 10 % promis", dénonce Ketty Valcke. Tous les enseignants vont être revalorisés cette rentrée entre 120 et 250 euros par mois, et les débuts de carrière toucheront pas moins de 2000 euros net*, "largement insuffisant*" selon la sécrétaire du SNES-FSU.

"Il n'y aura pas un prof devant chaque élève"

Remplacer ses collègues pour gagner plus ? C'est ce que propose Gabriel Attal avec le pacte enseignant. "Personnellement je ne vais pas le faire, une grande majorité a refusé de s'engager dans le pacte, tout simplement parce qu'on travaille beaucoup."

Plus de 3.000 postes n'ont pas été pourvus au concours dernier en France, et plus de 15 millions d'heures ont été perdues. "On sait très bien qu'il n'y aura pas un prof devant chaque élève à la rentrée, même si le rectorat met le paquet pour trouver des contractuels."

Vingt ans de métier et pas question de jeter l'éponge. Ketty Valcke a encore la vocation, "la passion du métier" et dit tenir grâce à ses "élèves" malgré des classes très chargées, et des conditions de plus en plus difficile.

Faut-il encore mettre ses enfants à l'école publique ? "Evidemment, et nous on souhaite que tous les enfants se côtoient, pour encourager la mixité sociale".