Rentrée scolaire : portrait d'une famille toulousaine qui vit sa rentrée "sereinement même avec les masques"

La rentrée scolaire se fera ce jeudi 2 septembre sous un protocole sanitaire covid dit "de niveau 2" (en métropole), comme l'a précisé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale le 22 août dernier. Concrètement : les cours sont en présentiel dans les écoles, collèges et lycées ; le masque est obligatoire à l'intérieur dès le CP ; les gestes barrières doivent être respectés et le brassage limité. En primaire, la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination. Pour les niveaux supérieurs, si un cas est détecté dans une classe, les élèves non vaccinés devront être en distanciel durant la période d'isolement de sept jours, mais cela ne sera pas requis pour les élèves vaccinés ou immunisés. France Bleu Occitanie a rencontré une famille à Gardouch, dans le Lauragais, près de Toulouse pour recueillir leurs impressions à quelques jours de cette rentrée.

Les enfants "ont déjà beaucoup de réflexes"

Nicolas, le papa et Céline, la maman, sont plutôt sereins pour la rentrée de Lilia en CE2 et Lisie en grande section de maternelle. "Finalement c'est comme l'année dernière. Et elles ont déjà beaucoup de réflexes, comme se laver les mains ou tousser dans leur coude, c'est même assez impressionnant", explique Nicolas. Bien sûr, ils auraient bien aimé que les masques tombent pour leur aînée, _"mais elle s'est habituée, c'est parfois même elle qui me dit 'papa on a oublié le masque à la maison'"! Lilia - qui a "hâte de retrouver ses amis et apprendre de nouvelles choses" - a juste une crainte : "J'espère ne pas avoir trop de buée sur mes nouvelles lunettes. Mais maman m'a acheté une pince !"_

Céline elle fait aussi sa rentrée en tant que professeur -vaccinée- de SVT dans un collège. "Les élèves ont l'habitude du masque, donc ça va aller. Mais j'espère que l'on retrouvera nos classes spécialisées et notre matériel, car notre établissement avait opté pour une salle par classe", raconte-t-elle. Pour l'instant, elle n'a pas d'information ; elle a appris le protocole sanitaire "plus tôt que les autres années, mais par les médias". Elle ne sait pas non plus comment pourrait se dérouler la campagne de vaccination promise par Jean-Michel Blanquer dans les collèges et les lycées.

Selon nos informations, la Région Occitanie va mettre à disposition ses deux vaccibus, avec chaque jour, un établissement visité. Et les élèves des établissements qui ne recevront pas la visite du vaccibus seront transportés vers le centre de vaccination le plus proche.