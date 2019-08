Rentrée scolaire : sommeil, alimentation, activités, nos conseils pour que vos enfants commencent bien l'année

Alsace, France

Préparer son cartable, remettre son réveil à 7h du matin... Très peu pour Gabriel, 7 ans : "Je n'aime pas trop me coucher tôt. Le soir, je trouve toujours un bon jeu et j'ai envie de le continuer. Mais mes parents ne me laissent pas faire."

"A 21 heures, tout le monde dort !"

Et pourtant il faut se réhabituer. Pour Corinne, sa maman, c'est important de retrouver un rituel au moins une semaine avant la rentrée : "A 19 heures, plus d'écran et on passe à table ; à 20 heures, c'est le moment de la douche, de se brosser les dents, se mettre en pyjama. Puis à 20h30 ou un peu plus tard... à 21 heures en tout cas, tout le monde dort. Si ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas grave : on essaie de ne pas stresser... On garde ça pour septembre !"

Justement, pour éviter de stresser, il ne faut pas tarder à retrouver un rythme. Aux rituels de lever et de coucher des écoliers, le docteur Dominique Jouffroy, pédiatre à Strasbourg, ajoute deux conseils : "Il faut les réveiller plus tôt que pendant les vacances petit à petit : s'ils se lèvent à 9 heures, il faut les réveiller à 8h30, puis 8h... Jusqu'à arriver à l'heure de lever habituel pour l'école."

Activités physiques et petit déjeuner obligatoire

La médecin insiste aussi sur l'importance des activités physiques en journée : "Les enfants seront plus fatigués le soir s'ils ont couru au parc, fait du vélo ou joué au ballon toute l'après-midi plutôt qu'être enfermés."

Autre conseil : faire retrouver le rythme du petit déjeuner aux enfants. "Quand ils se lèvent plus tard pendant les vacances, le petit déjeuner est sacrifié", explique la pédiatre, "il faut prendre le temps de manger, et d'être avec les parents si c'est possible. Et créer l'échange entre parents et enfants : 'Tu vas retourner à l'école bientôt, tu vas retrouver tes copains'... Il faut les remettre dans le bain."

Car comme le rappelle le Dr Jouffroy, la rentrée est aussi difficile pour les enfants que pour les parents… Alors profitez des derniers jours de vacances pour reprendre les bonnes habitudes !