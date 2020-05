Rentrée scolaire repoussée au 18 mai à Bourgoin-Jallieu

A l'exception des enfants de soignants, des enfants du personnel enseignant et péri-scolaire et des enfants des forces de l'ordre, qui seront bien accueillis dès lundi, le retour en classe est reporté au lundi 18 mai dans les écoles de Bourgoin-Jallieu.

Après une réunion entre les directeurs d'école de la commune et la mairie ce jeudi matin, la rentrée est légèrement repoussée à Bourgoin-Jallieu au lundi 18 mai.

Cette mesure ne concerne pas les "publics prioritaires" c'est à dire les enfants de soignants (qui ont pu aller à l’école pendant toute la durée du confinement), les enfants du personnel enseignant et périscolaire, les enfants des forces de l’ordre, qui eux seront bien accueillis dès lundi 11 mai.

Pour les autres enfants, la rentrée, initialement prévue le jeudi 14 mai, est repoussée au lundi 18 mai pour des questions d'organisation. Par communiqué, la mairie explique qu'"un délai supplémentaire a paru utile pour garantir le respect strict de l’ensemble des règles fixées dans le protocole sanitaire de l’Education nationale : nettoyage et désinfection régulières des locaux, fourniture de l’ensemble du matériel de protection (gel notamment), et surtout marquage et délimitation des circulations, ce qui suppose un travail fin réalisé école par école."

Autre décision : les élèves de petites et moyennes sections de maternelles ne seront pas accueillis avant début juin dans les écoles qui accueillent dans les mêmes locaux la maternelle et le primaire.

Enfin la mairie assure que la cantine (repas chauds) et l'accueil péri-scolaire sera assuré normalement pour les enfants accueillis en classe, à compter du 18 mai.