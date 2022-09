Rentrée scolaire : un papa sensibilise au harcèlement scolaire au bord de la nationale 11 à La Rochelle

Laurent, 60 ans. Sa fille Paulina s'est suicidée à l'âge de 17 ans et demi dans un parc proche de son lycée. Lui estime que c'est à cause du harcèlement scolaire

L'axe Niort La Rochelle via la Nationale 11 est un des plus empruntés de Charente-Maritime, plusieurs 10aine de véhicules par jour. En ce jour de rentrée scolaire, Laurent, 60 ans a décidé de sensibiliser les automobilistes au harcèlement scolaire en s'installant au bord de cet axe très fréquenté dès 8 heures ce jeudi matin. Ce n'est pas la première fois, mais depuis le suicide de sa fille en mars 2018 à Saintes dans un parc proche de son lycée, il a ce besoin de sensibiliser le plus grand nombre.

"L'enquête n'a pas démontrée formellement que le harcèlement est à l'origine de son suicide, mais je reste convaincu, que derrière tout cela, il y avait probablement des insultes, des menaces quotidiennes que ma fille ne voulait plus subir. Je l'ai connu moi aussi plus jeune."

Laurent a créée une association depuis, pour aider les familles avec des enfants concernés. Un groupe Facebook également. Un père de famille marqué à jamais par la perte de sa fille, et qui cherche à aider depuis.

Une fois une mère en larmes est restée discuter plusieurs dizaines de minutes - Laurent -

"Y' a beaucoup de parents qui s'arrêtent et qui viennent se confier. Une fois une mère en larmes est restée discuter plusieurs dizaines de minutes. Une enseignante de Royan complètement désemparée ne savait pas comment réagir avec ses élèves. Avec notre association, on se déplace dans les établissements scolaires pour sensibiliser. On l'a fait sur l'école de Vérines près de La Rochelle cela a été un grand succès. "

Le harcèlement un sujet grave, et répandu en cette rentrée 2022, d'où cette vidéo du président de la république sur Tik Tok.

Emmanuel Macron qui rappelle l'existence du 30 20. Un numéro vert gratuit pour les familles, et les victimes. Environ 20 000 personnes composent ce numéro chaque année.