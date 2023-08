Rentrée universitaire 2023 : plus de 600 chambres Crous supplémentaires à Toulouse

Neuf mètres carrés, une kitchenette, un lit et un bureau... Les chambres universitaires sont réputées sommaires, pratiques et surtout économiques. À Toulouse, pour la rentrée 2023, où se situent les résidences Crous ? Combien de places sont disponibles ? Et à quel prix ? On fait le point.

Virgil, 20 ans, dans sa chambre universitaire de 9 mètres carrés, à Toulouse © Radio France - Sophia Berrada Comme chaque été, les étudiants s'activent pour trouver un toit à mettre au-dessus de leur tête à la rentrée. Les chambres Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) sont des solutions privilégiées pour leur faible coût. Mais à Toulouse, toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites. ⓘ Publicité 11.000 places proposées par le Crous Toulouse-Haute-Garonne Le Crous de Toulouse propose un parc de 11.000 places dont 10.300 sont réparties sur 41 résidences universitaires de la métropole toulousaine. La plupart d'entre elles se concentrent autour de l'université Paul-Sabatier. Quelques unes se trouvent dans le centre-ville, près de l'Université Toulouse-1 Capitole. Les 700 autres chambres se trouvent à Castres, Albi, Figeac, Millau et Tarbes. Une carte indiquant l'emplacement des différents bâtiments se trouve sur le site du Crous. Trois nouvelles adresses de la ville rose sont venus étoffer le catalogue des logements pour la rentrée 2023, soit 643 chambres. Et le Crous ne compte pas s'arrêter là. "Nous sommes toujours à la recherche de foncier pour construire des résidences où nous pouvons proposer des loyers à tarif social" confie Dominique Froment, déléguée générale du Crous Toulouse-Haute-Garonne. Les étudiants logés au Crous peuvent bénéficier de l'aide au logement Les chambres standard ont une surface de 9 à 11 mètres carrés pour un loyer de 257 euros, toutes charges et wifi compris. "C'est une somme dont il faut déduire le montant versé par les Caisses d'allocations familiales, rappelle Dominique, puisque les étudiants en Crous peuvent prétendre à l'aide au logement". Il existe aussi des chambres plus spacieuses comme des T1 bis à 388 euros. Certaines résidences disposent de T2 dont le loyer s'élève à 300 euros, pour les couples notamment, ainsi que de quelques colocations. Tous les logements sont meublés, un avantage selon Dominique Froment : "ça permet aux étudiants de ne pas avoir à faire de gros investissements pour s'installer". Comment les dossiers sont ils sélectionnés ? La priorité est donnée aux étudiants boursiers. Dominique Froment décrit : "Nous analysons les revenus des parents ou du jeune s'il est indépendant financièrement". Les gestionnaires du Crous accordent aussi un coefficient d'éloignement en fonction du lieu de résidence. Malgré cela, avec 13.000 demandes en moyenne, près de 2.000 étudiants n'auront pas de chambre en résidence universitaire à la rentrée. Sur le site du Crous, des informations sont disponibles pour les guider dans la recherche d'un autre logement. Dominique Froment tient à rappeler "Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous plus tard dans l'année car il peut y avoir des étudiants qui se désistent, des réorientations, ou des départs en stage. Nous traitons les dossiers toute l'année".