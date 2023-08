Rentrée universitaire à Metz : la galère des logements pour les étudiants

La ville de Metz reçoit plus de 20.000 étudiants chaque année.

Qui dit rentrée universitaire, dit pour de nombreux étudiants, trouver un logement. Pour les plus de 20.000 jeunes inscrits chaque année à l'Université de Lorraine, la recherche d'appartement est une tâche difficile. Emilie, étudiante allemande, vient à Metz pour ses études au Technopôle : "Je cherche un logement depuis juin. J'ai regardé sur beaucoup de sites immobiliers et de location privée, mais je n'ai pas eu de réponse."

Peu d'offre pour beaucoup de demande, le scénario se vérifie dans l'agence immobilière Sorec à Metz. Cette dernière a une liste d'attente de plus de 700 personnes pour une cinquantaine de logements. "Les volumes de ventes ont baissé alors que les besoins de se loger sont présents, donc il n'y a plus cette rotation qui permet la libération des logements", explique Cédric Lavaud, dirigeant de l'agence et président du ficher AMEPI national.

En raison de l'augmentation des taux immobiliers, le pouvoir d'achat des ménages diminue. "Cela sature les agences. Les personnes qui n'achètent plus ne libèrent pas leur logement pour les rendre disponibles à la location." se désole Cédric Lavaud.

Au CROUS, 6% des logements restent disponibles

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lorraine dispose de 1.732 logements dans les différents campus de Metz (île du Saulcy, Bridoux et Technopôle). La majorité du parc est déjà loué. "Le CROUS de Lorraine permet de loger 26 % des étudiants à Metz", détaille Frédéric Léonard, son directeur. Les étudiants peuvent toujours candidater pour des logements qui se libèrent au compte-goutte.

Cette embolie sur le marché des logements étudiants est encore accentué par Parcoursup. Les résultats sont publiés à la même date pour toutes les filières. Conséquence, les étudiants cherchent des logements en même temps. "La recherche de logement était plus diluée avant, les étudiants venaient progressivement", ajoute Cédric Lavaud.