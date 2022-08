Rentrée universitaire : huit villes d'Île-de-France parmi les dix plus chères pour les étudiants selon l'UNEF

L'UNEF a dévoilé ce lundi l'édition 2022 du classement des villes les plus chères pour les étudiants, dans lequel figurent les 47 plus importantes villes universitaires de France métropolitaine. Sur les 10 villes en haut de ce classement, 8 sont situées en Île-de-France.

La région parisienne coûte cher aux étudiants. Huit villes franciliennes figurent dans le top 10 du classement de l'UNEF des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante.

Paris, Nanterre et Saint-Denis sur le podium

Paris, Nanterre et Saint-Denis sont sur les trois premières marches du podium. Elles sont suivies par Créteil, Orsay, et Guyancourt. Cergy et Champ sur Marne complètent le classement respectivement aux 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 10ème places.

A Paris, en 2022, un étudiant débourse en moyenne 1332, 52 euros par mois pour vivre alors qu'au Mans, ville la moins chère du classement, il doit débourser 850,44 euros par mois.

La vie étudiante plus chère dans 46 villes sur 47

L'UNEF note que le coût de la vie étudiante a augmenté dans 46 villes sur les 47 du classement. Cette augmentation est même supérieure à l'inflation dans 20 villes sur 47.

Le syndicat étudiant précise également que le coût de la vie pour les étudiants augmente de 6,47% en 2022. Cette hausse représente près de 36 euros de dépenses supplémentaires par mois pour un étudiant