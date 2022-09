Rentrée universitaire : "L'université de Caen a un potentiel extraordinaire", selon son président

Les écoliers, collégiens et lycéens ne sont pas les seuls à avoir effectué leur rentrée. Les étudiants aussi sont de retour sur les campus de l'université de Caen Normandie (Caen, Alençon, Cherbourg, Vire, Lisieux, Saint-Lô et Ifs). Une reprise classique, sans contrainte sanitaire, avec des nouveautés aussi dont la réouverture du bâtiment B du campus 1 fraîchement rénové. Une rentrée qui se déroule aussi dans un contexte de crise du pouvoir d'achat également ressentie par les étudiants (35.600 inscrits cette année). Des sujets évoqués ce mercredi matin avec le président de l'université, Lamri Adoui, qui était l'invité de France Bleu Normandie.

France Bleu : Les étudiants sont confrontés à la crise du pouvoir d'achat. Est-ce que cela vous inquiète ?

Lamri Adoui : "Cela inquiète beaucoup les étudiants. Evidemment, nous sommes extrêmement vigilants sur cette question. C'est pour moi sans doute dans cette rentrée difficile pour tout le monde, l'occasion de leur dire à eux et à leurs familles qu'il ne faut surtout pas, s'ils ont des problèmes, qu'ils restent seuls. Nous sommes là pour les accompagner. Nous avons des moyens, des services, des aides financières, des aides sociales. Et donc il faut absolument qu'ils se manifestent s'ils ont des difficultés en cette rentrée. Je pense que c'est aussi une mission de l'université que de s'occuper de la vie étudiante, de la qualité de vie sur les campus et de la réussite de nos étudiants."

Comment se passe la rentrée ? Le télé-enseignement, la crise sanitaire, c'est du passé ?

_"_On est sur effectivement des consignes qui sont celles que nous vivons tous les jours. Il n'y a aucune restriction. C'était déjà le cas dans la précédente année universitaire. Donc on fait une rentrée, de ce point de vue là, tout à fait normal."

L'Université de Caen a aussi été distinguée pendant l'été dans le classement Shanghai (voir plus bas). Cela dit quoi de l'enseignement dispensé à Caen ?

"D'abord, c'est une fierté. Je veux en faire une fierté collective. Déjà, ça met en lumière la qualité du travail de nos chercheurs qui n'est pas si souvent finalement mise en avant. Donc je les félicite parce que cette réussite, c'est d'abord la leur. Ensuite, je voudrais que cette fierté, elle soit collective. Ça veut dire qu'il faut que nos étudiants, les familles dont les jeunes entre à l'université, se rendent compte qu'on a Caen un potentiel d'enseignement, de recherche extraordinaire et qu'il faut qu'on en soit collectivement fiers. Donc, cela dit, même si tout n'est pas parfait, la bonne santé de l'enseignement supérieur et de la recherche caennaise."

Depuis lundi, les étudiants caennais ont aussi découvert le bâtiment B rénové. 29 millions d'euros de travaux. Vous êtes satisfait du résultat ?

"Le résultat est magnifique. Il ne reste pour ceux qui connaissaient le bâtiment que la structure extérieure. Il est pensé selon les nouveaux usages qui sont nécessaires aux étudiants. On l'a pensé aussi dans un but de développement durable, avec des conditions énergétiques qui sont beaucoup plus favorables que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et je pense que c'est une grande réussite, dans un bâtiment classé monument historique depuis 2012. Ce qui a induit un certain nombre de contraintes. Sur le plan de financement, je précise que le chantier a été financé à 50% sur les fonds propres de l'université, et que l'on a été bien aidé par l'État et de la Région."

Le bâtiment B qui sera inauguré ce vendredi par la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau...

"Tout à fait, donc. On en fait du coup un bel événement, parce que c'est plus que l'inauguration d'un bâtiment. C'est d'abord ça, un bâtiment étendard sur notre campus, 15.000 mètres carrés, des milliers d'étudiants évidemment. Ce sont tous les services à l'étudiant. C'est la place des sciences humaines et sociales également au sein de notre université qui est particulièrement mise en valeur. Et je trouve que c'est mérité. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Et puis, c'est aussi notre notre politique, notre stratégie de faire de l'appui aux étudiants un point fort de notre projet d'établissement. Et donc, on est très heureux de pouvoir faire une inauguration qui va avoir un peu d'ampleur."

Comment vous positionnez vous en matière de sobriété énergétique. Vous avez passez des consignes ?

"On va communiquer largement là dessus. On a réduit considérablement l'utilisation du papier pour faire un peu plus de sobriété sur l'utilisation de cette matière première. On va avoir des thermostats qui nous permettent par exemple de ne pas chauffer des endroits désormais qui ne sont pas utilisés. Donc on regarde la dépense. On passe au tri sélectif sur l'ensemble des campus en cette rentrée universitaire et les consignes de sobriété vont évidemment être données également. On n'a pas à s'exonérer de tout ce qui se passe dans l'ensemble de la société."

L'université de Caen distinguée dans le classement Shangai :

Le classement Shanghai évalue les activités de recherche des universités à travers le monde. L'université de Caen est 301ᵉ en mathématiques, 401ᵉ en chimie et médecine clinique, 201ᵉ en technologie médicale et 151ᵉ mondiale en océanographie.