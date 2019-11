Réorganiser l'offre de soins de proximité : une priorité pour l'Agence Régionale de Santé

Face à l'engorgement des services d'urgence et au manque de médecins constaté sur le terrain, l'Agence Régionale de Santé invite les professionnels vauclusiens à réorganiser leur travail sur le terrain. En clair, à se rapprocher les uns des autres et à exercer ensemble dans l'intérêt des patients.

La grève dans les services d'urgence des hôpitaux a révélé, un manque crucial de moyens -financiers et humains- et sans doute aussi, la nécessité de repenser l'accès aux soins pour tous. Une priorité affichée par l'Agence Régionale de Santé pour qui "le Vaucluse manque d'avantage de temps médical que de médecins." On entend par temps médical, le temps effectif passé aux côtés des patients. Conséquence, les professionnels de santé sont invités à initier de nouvelles organisations de travail pour dégager du temps médical, pour répondre aux besoins du terrain et pour contribuer à désengorger les urgences.

Les professionnels de santé devront travailler en commun

Cette réorganisation souhaitée et accompagnée par l'Agence Régionale de Santé peut prendre plusieurs formes : une Maison médicale de garde (il en existe à Avignon, Cavaillon, Apt et au Pontet) ; une Maison de santé pluridisciplinaires (comme à Avignon, Pertuis, La Tour d'Aigues, Saint-Saturnin-lès-Apt- Beaumettes, Carpentras, Bedoin, Sablet, Beaumes-de-Venise, Sorgues) ou une Communauté professionnelle territoriale de santé (2 projets en cours dans les bassins de vie d'Avignon et de Carpentras.) Objectif : développer le travail en réseau, partager les informations, jouer les complémentarité dans l'intérêt des malades.

Des projets en chantier en Vaucluse

Plusieurs projets sont actuellement lancés dans le département : une Maison médicale de garde à Carpentras, des Maisons de santé à Rasteau, Bédarrides, Entraigues, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vedène, Morières-les-Avignon, Apt et Malemort-du-Comtat.) Malheureusement tous les secteurs du département n'exercent pas la même attractivité. Les plateaux de Sault et d'Albion ainsi que le Haut Vaucluse restent en tension et constituent "des zones d'intervention prioritaires" reconnait l'A.R.S. Avis aux candidats à l'installation...

