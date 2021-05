Réouverture : "On a même dû refuser du monde", explique la gérante d'une brasserie à Laval

Jour J ce 19 mai, enfin la réouverture de tous les commerces, des cinémas et des terrasses de bars et de restaurants. A Laval, vous êtes nombreux à avoir pris un verre ou un café en terrasse. Pour la brasserie 7ème Art en tout cas, la journée a été très chargée.

Des sourires, de la bonne humeur, c'était l'ambiance en terrasse ce 19 mai à Laval pour la réouverture. Et les restaurateurs aussi étaient aux anges de pouvoir re-travailler après cette longue fermeture liée à la crise sanitaire, heureux de vous retrouver tout simplement. A la brasserie 7ème Art à Laval, vous étiez nombreux tout au long de la journée, dans la soirée, il n'y avait plus une seule table de libre.

Une bonne journée de reprise d'après Ludivine Beillard, la gérante. "On a vu beaucoup de monde. On a même dû refuser du monde, ça me déchirait le coeur à chaque fois que je disais non mais on a des normes à respecter. Ça fait du bien. Je remercie les clients d'avoir été au rendez-vous", décrit la gérante.

Cette gérante espère avoir le beau temps avec elle jusqu'au 9 juin

"On espère que ça va continuer, qu'il y aura toujours un flux. Les trois prochaines semaines vont être les plus difficiles à gérer car on n'a que la terrasse et on est tributaire du temps mais à partir du 9 juin, on pourra installer des clients dans le restaurant de 50%, ça ira mieux", espère Ludivine Beillard.

Ce 20 mai, le 7ème art n'ouvrira pas à 6 heures, c'était seulement pour marquer le coup ce 19 mai et aussi, pour accueillir l'équipe de France Bleu Mayenne. Là, vous pouvez y aller dès 9 heures et jusqu'au couvre-feu à 21 heures.