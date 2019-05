Réouverture annoncée de la piscine La Palmeraie sur l’île de la Barthelasse à Avignon

Avignon, France

Il y a 4 ans -en mai 2015- les propriétaires de la piscine privée "La Palmeraie" sur l’île de la Barthelasse annonçaient avec beaucoup d'émotion, la fermeture définitive de ce lieu de sport et de loisir très prisé des avignonnais. A l'époque, Ils souhaitaient l'aménager en couvrant le bassin olympique et en créant un centre de cardio-training. L'opposition de la ville (pour des raisons administratives) avait entraîné la fermeture pure et simple du lieu.

La renaissance d'un lieu historique de la Barthelasse

Quatre ans plus tard, ce sont les trois filles des propriétaires et deux anciens salariés de la piscine qui relèvent le défi. Ils ont entretenu les bassins, les pompes, les terrains de sport et les espaces verts pendant toutes ces années afin que tout soit prêt... au cas où. Et ce jour approche. La Palmeraie ouvrira ses portes au mois de juin jusqu'à la fin de la saison estivale en septembre. La date précise de l'ouverture n'est pas encore connue. Les amateurs de grands bains (re) découvriront alors le bassin olympique de 50 mètres, les plongeoirs de 3 et 5 mètres, l'immense bassin pataugeoire, les espaces de sport et de détente, le snack etc. Une renaissance bienvenue dans une ville privée de grande piscine découverte et alors que le Stade Nautique de Saint-Chamand -rénové par la municipalité- n'accueillera pas ses premiers baigneurs avant plusieurs mois...

La réouverture de la piscine privée La Palmeraie : les explications de Daniel Morin Copier

Camille Gourdan de Fromentel : "on souhaite s'ouvrir aux clubs sportifs de la ville et du département" Copier

Camille Gourdan de Fromentel : "nous recevons beaucoup de messages sympathiques qui nous touchent" Copier

Camille Gourdan de Fromentel (en photo), ses soeurs Marion et Pauline relèvent le défi avec Arnaud et Xavier Saorin © Radio France - Daniel Morin