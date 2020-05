Réouverture de l'Abbaye de Fontenay ce jeudi : "Le moment que nous attendions est arrivé !"

"Le moment que nous attendions est arrivé !" Les responsables de l'abbaye de Fontenay affichent leur soulagement et leur contentement sur leur page FaceBook !

Le site est classé au Patrimoine Mondial

Après deux mois de fermeture, c'est ce jeudi 21 mai, officiellement la réouverture pour ce site majeur du patrimoine Bourguignon. L'un des 8 sites de la région classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Le retour des hygiaphones

Bien sûr les responsables de l'abbaye de Fontenay, site privé, qui accueille entre 80 et 90 000 visiteurs par an ont mis en place un plan de sécurité sanitaire en lien avec la préfecture afin que tout se passe pour le mieux explique Éric Viellard, 44 ans, l'administrateur de l'abbaye. "Il y a des hygiaphones au niveau des caisses, des marquages au sol pour faire respecter les distances de sécurité, il y a des masques pour les salariés, du gel hydroalcoolique pour que les visiteurs viennent à Fontenay en toute quiétude."

Vierge de Fontenay, une vierge à l'enfant du XIII siecle © Maxppp - JC TARDIVON

Un site qu'il n'a pas été très compliqué de sécuriser

"On a la chance à Fontenay de ne pas avoir de mobilier, on vient pour les jardins, l'architecture. L'absence de mobilier représente une source de contamination en moins". Et puis à Fontenay, on a de la place. "On accueille en général 200 visiteurs au maximum en même temps. Et même si on devait avoir ce jeudi 200 visiteurs ça laisserait 100 mètres carrés autour de chacun d'eux puisqu'on a 2 hectares intra-muros avec les jardins et les 4000 mètres carrés de bâtiments qui sont visitables".

Éric Viellard explique comment va se dérouler le retour des visiteurs Copier

Les visiteurs, premiers mécènes de Fontenay

Les responsables de l'abbaye de Fontenay estiment avoir perdu au moins 17 000 visiteurs au cours des deux mois de confinement ce qui représente "plusieurs centaines de milliers d'euros" ce qui est très important pour un site privé car "nos premiers mécènes ce sont nos visiteurs".

Éric Viellard évoque les pertes inhérentes aux deux mois de confinement Copier

Horaires adaptés pour la réouverture

Normalement le site est ouvert tous les jours de l'année de 10 heures à 18 heures mais pour cette réouverture les horaires ont été adaptés. L'abbaye sera donc ouverte de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pour l'instant pas de visites guidées, uniquement des visites libres, tarifs : 10 euros et 7 euros pour les moins de 26 ans.