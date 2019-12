Réouverture de l'Office de Tourisme en gare de Dijon

15.600 voyageurs passent chaque jour par la gare de Dijon. La gare fait l'objet d'un programme de rénovation, et elle est située à proximité de la future Cité de la gastronomie. De bonnes raisons pour y rouvrir un espace d'accueil de l'Office de Tourisme de Dijon métropole.

Dijon, France

"On ne peut pas imaginer la Cité de la gastronomie et du vin, à proximité de la gare, sans point d'accueil pour les touristes". Sladana Zivkovic, adjointe au maire déléguée au tourisme et présidente de l'Office de Tourisme de Dijon métropole, justifie la réouverture d'un espace d'accueil des touristes à la gare de Dijon, inauguré ce 6 décembre 2019. Il avait été fermé en 2016, pour manque de fréquentation. Mais depuis, la donne a changé.

15.600 voyageurs chaque jour à la gare de Dijon

Avant sa fermeture, l'accueil touristique de la gare recevait le quart de la fréquentation des trois sites de l'Office de Tourisme. l'objectif est d'augmenter cette proportion. Cet objectif devrait être servi par les améliorations apportées prochainement à la gare dijonnaise, la plus importante en Bourgogne-Franche-Comté. Elle voit passer chaque jour 15.600 voyageurs. Un service des objets trouvés et une bagagerie vont y ouvrir. L'an prochain, des travaux vont démarrer. À l'automne 2021, ils auront rendu tous les quais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Partenariat entre les Offices de tourisme de Dijon métropole et Gevrey-Nuits-Saint-Georges

L'Office de tourisme de Gevrey-Chambertin / Nuits-saint-Georges espère bien capter une partie des nombreux touristes qui débarquent en gare de Dijon. Il a signé une convention de partenariat avec celui de Dijon métropole, afin que chacun vante aussi auprès des visiteurs les attraits de l'autre. "L'idée, c'est de nous unir pour promouvoir l'offre dans sa globalité, de façon à ce que le touriste passe plus de jours chez nous pour découvrir tout cela", explique Jean-Marc Brochot, président de l'Office de tourisme de Gevrey-Nuits-Saint-Georges. Car si la Côte-d'Or a des atouts indéniables, les touristes n'y effectuent que de courts séjours. Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges comptent profiter à plein des ressources offertes par l'œnotourisme et l'écotourisme.

Avec la réouverture du site de la gare, l'office de tourisme de Dijon métropole compte désormais trois points d'accueil, les deux autres étant situés rue des Forges et au Puits de Moïse.